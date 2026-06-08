Merkel kritizirala nacionalizam, pa objasnila zašto je Trump takav kakav jest

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel ocijenila je da američki predsjednik Donald Trump politiku promatra kroz prizmu poslovanja s nekretninama, priznala da je migrantska kriza 2015. pridonijela rastu krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) te upozorila na opasnosti jačanja nacionalizma u Europi

Nakon nekoliko godina političke šutnje, Merkel se ponovno oglasila u intervjuu za Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), u kojem se osvrnula na aktualna međunarodna i unutarnjopolitička pitanja, prenosi Deutsche Welle. Trump politiku vidi kao posao Govoreći o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, s kojim je surađivala tijekom njegova prvog mandata, Merkel je ustvrdila da njegov pogled na svijet proizlazi iz poslovnog iskustva u sektoru nekretnina. 'Parcela može pripasti samo jednoj osobi. A ako ju dobije netko drugi, ja sam izgubio', opisala je Trumpov način razmišljanja.

Dodala je kako Trump teško prihvaća činjenicu da u politici obje strane mogu ostvariti dobitak. 'On ne može zamisliti da u politici ne mora pobijediti samo jedna strana, nego i obje strane', rekla je bivša kancelarka. Merkel smatra i da aktualna Trumpova administracija danas znatno snažnije zastupa interese tehnološkog sektora nego što je to bio slučaj ranije. Priznala utjecaj migrantske politike na rast AfD-a Posebnu pažnju privukao je njezin osvrt na migrantsku krizu iz 2015. godine, kada je Njemačka otvorila vrata stotinama tisuća izbjeglica. Merkel je priznala da je upravo ta odluka dijelom pridonijela rastu popularnosti krajnje desne stranke AfD. 'Naravno da je moja odluka pridonijela tome da je rejting AfD-a ponovno porastao', rekla je. Ipak, ostala je pri stavu da je Njemačka tada uspješno odgovorila na humanitarnu krizu. 'Tadašnju humanitarnu izvanrednu situaciju uspjeli smo svladati uz pomoć vrlo mnogo ljudi i podupiratelja', istaknula je.

Kritika Europe zbog premalog ulaganja u obranu Merkel je neočekivano otvoreno priznala i da europske članice NATO-a nisu dovoljno brzo povećavale obrambena ulaganja nakon što su 2014. godine preuzele obvezu izdvajanja dva posto BDP-a za obranu. 'Gledajući unatrag, nismo bili dovoljno brzi', rekla je. Dodala je kako je upravo to bio jedan od razloga zbog kojih je Trump često kritizirao europske saveznike. 'To je već tada razljutilo predsjednika Trumpa. Tu smo imali slabu točku', poručila je. Skeptična prema povratku vojnog roka Bivša kancelarka izrazila je sumnju i prema ideji ponovnog uvođenja obveznog vojnog roka, koji je njezina vlada ukinula 2011. godine. Podsjetila je kako ni tada vojsku nije služio velik broj mladih. 'Ne nastavlja se na vojnu obvezu koju je služilo 85 posto jednog godišta, nego tek oko 20 posto', upozorila je. Upozorenje zbog jačanja nacionalizma Merkel je posebno zabrinuta zbog sve izraženijeg nacionalizma u Europi i svijetu. 'Time se odjednom počinju razlike prema drugima smatrati presudnima za vlastitu dobrobit. To ne smijemo dopustiti', upozorila je. Dodala je kako povijest pokazuje kamo takvi procesi mogu odvesti društva. 'To poznajemo iz povijesti. To ne završava dobro', poručila je.