Trumpova osveta NATO-u zbog Irana: Sastavio popis 'dobrih' i 'zločestih' zemalja

Bijela kuća sastavila je svojevrsni popis ‘dobrih i loših’ članica NATO-a, u sklopu razmatranja mjera protiv saveznika koji nisu podržali američku vojnu operaciju protiv Irana

Prema navodima diplomatskih izvora i američkih dužnosnika, države su razvrstane u skupine ovisno o doprinosu Savezu i spremnosti na suradnju s Washingtonom. Plan je pripreman uoči posjeta glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea Washingtonu, navodi Politico. To je najnoviji znak da predsjednik Donald Trump namjerava ostvariti svoje prijetnje prema saveznicima koji ne slijede njegove želje. To je i dodatna točka pritiska na NATO, koji je već oslabljen Trumpovim potezima — od njegovog zalaganja za pripajanje Grenlanda do upozorenja o potpunom povlačenju iz Saveza. Ministar obrane Pete Hegseth iznio je osnovnu ideju još u prosincu. ‘Uzorni saveznici koji se angažiraju, poput Izraela, Južne Koreje, Poljske, sve više Njemačke, baltičkih zemalja i drugih, dobit će našu posebnu naklonost’, rekao je. ‘Saveznici koji i dalje ne čine svoj dio u kolektivnoj obrani snosit će posljedice.’

Jedan diplomat rekao je da popis odražava tu ideju. ‘Bijela kuća ima dokument o zločestima i dobrima pa pretpostavljam da je razmišljanje slično’, kazao je. Ne zna se kakve su kazne Administracija drži detalje u tajnosti dok razmatra opcije, prema riječima izvora. Dužnosnici zasad nisu jasno objasnili kakve bi bile nagrade ili kazne. ‘Čini se da nemaju vrlo konkretne ideje… kada je riječ o kažnjavanju loših saveznika’, rekao je drugi europski dužnosnik. ‘Premještanje vojske je jedna opcija, ali to uglavnom kažnjava SAD, zar ne?’ Bijela kuća jasno je izrazila nezadovoljstvo saveznicima. ‘Iako su Sjedinjene Države uvijek bile uz svoje takozvane saveznike, zemlje koje štitimo s tisućama vojnika nisu bile uz nas tijekom operacije Epic Fury’, rekla je glasnogovornica Anna Kelly. ‘Predsjednik Trump jasno je rekao što misli o toj nepravednoj dinamici i, kako je rekao, Sjedinjene Države će to zapamtiti.’ NATO nije odgovorio na upit za komentar. Postoji malo drugih mogućnosti za premještanje američkih snaga iz Europe, pa bi svaki plan vjerojatno uključivao njihovo premještanje iz jedne zemlje u drugu. I tada bi takav potez mogao biti skup i dugotrajan.

Tko je dobar, a tko zločest? Nije jasno koje zemlje spadaju u koju kategoriju niti je li Rutte upoznat s planom. No Rumunjska i Poljska mogle bi biti među najvećim dobitnicima, jer uživaju povjerenje američkog predsjednika i spremne su primiti više američkih vojnika. Poljska već pokriva gotovo sve troškove za oko 10.000 američkih vojnika stacioniranih u zemlji, dok proširena zračna baza Mihail Kogălniceanu u Rumunjskoj ima kapacitet za dodatne snage. Hegseth je izraz ‘uzorni saveznik’ prvotno koristio za članice NATO-a koje su povećale obrambenu potrošnju u skladu s ciljem od 5 posto koji zagovara Trump. Taj se koncept spominje i u Nacionalnoj obrambenoj strategiji objavljenoj u siječnju. Ministarstvo obrane navelo je da će ‘dati prednost suradnji s uzornim saveznicima koji ispunjavaju svoju ulogu u kolektivnoj obrani’, jačajući tako poticaje drugima da učine isto. Koncept bi SAD-u mogao omogućiti da smanji raspoređivanje vojske, zajedničke vježbe ili vojnu prodaju ‘lošim’ saveznicima, a poveća ih za ‘dobre’, prema navodima europskih dužnosnika. Hegseth je taj izraz koristio i na sastancima s članicama NATO-a. To bi Trumpu dalo dodatne alate za razlikovanje saveznika koji su podržali američke aktivnosti vezane uz Iran — poput deblokade Hormuškog tjesnaca i ustupanja baza — od onih koji nisu.