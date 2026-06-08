uništavanje okoliša

'Revolucija plamenaca' trese Albaniju: Što se sve zna o projektu Trumpovog zeta zbog kojeg tisuće prosvjeduju?

M. Šu.

08.06.2026 u 23:12

Jedna od plaža u zaštićenom području gdje bi mogao niknuti 'eko-resort'
Jedna od plaža u zaštićenom području gdje bi mogao niknuti 'eko-resort' Izvor: Profimedia / Autor: Adnan Beci / AFP / Profimedia
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Tisuće građana prosvjedovale su diljem Albanije protiv luksuznog turističkog projekta vrijednog 1,4 milijarde eura koji na otoku Sazanu planira Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa. Aktivisti upozoravaju na moguće uništavanje jednog od najvrjednijih prirodnih područja Mediterana, dok vlada tvrdi da će investicija donijeti radna mjesta i gospodarski razvoj

Tisuće ljudi izašle su tijekom vikenda na ulice Albanije prosvjedujući protiv planova za luksuzne turističke projekte povezane s Jaredom Kushnerom i Ivankom Trump.

Prosvjednici su se okupili u glavnom gradu Tirani, ali i kod zaštićene lagune Vjosa-Narta na jadranskoj obali, gdje aktivisti upozoravaju da bi planirani projekt mogao ugroziti jedno od najvažnijih područja bioraznolikosti na Mediteranu.

Mašući albanskim zastavama i noseći velike ružičaste figure plamenaca, koji su postali simbol pokreta, demonstranti su uzvikivali "Zaustavite projekt!" te marširali pod transparentima s porukama "Ivanka, idi kući" i "Albanija nije na prodaju".

Sukob policije i prosvjednika u Tirani zbog projekta Trumpovog zeta
  • Sukob policije i prosvjednika u Tirani zbog projekta Trumpovog zeta
  • Sukob policije i prosvjednika u Tirani zbog projekta Trumpovog zeta
  • Sukob policije i prosvjednika u Tirani zbog projekta Trumpovog zeta
  • Sukob policije i prosvjednika u Tirani zbog projekta Trumpovog zeta
  • Sukob policije i prosvjednika u Tirani zbog projekta Trumpovog zeta
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Sukob policije i prosvjednika u Tirani zbog projekta Trumpovog zeta Izvor: EPA / Autor: MALTON DIBRA

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Što je 'Kushnerov otok'?

U središtu prijepora nalazi se otok Sazan, koji protivnici projekta sve češće nazivaju 'Kushnerovim otokom'. Riječ je o najvećem albanskom otoku, površine oko 5,7 četvornih kilometara, smještenom na jugozapadnoj obali zemlje, na mjestu gdje se spajaju Jadransko i Jonsko more, nedaleko od grada Vlore, piše Euronews.

Otok ima bogatu vojnu povijest. Tijekom talijanske vladavine bio je snažno utvrđena vojna baza, a nakon Drugog svjetskog rata postao je jedno od najzatvorenijih vojnih područja komunističke Albanije pod režimom Envera Hoxhe. Danas je poznat po surovoj obali, napuštenim tunelima i stotinama bunkera iz razdoblja Hladnog rata.

Otok Sazan
Otok Sazan Izvor: Profimedia / Autor: ADNAN BECI / AFP / Profimedia

Projekt vrijedan 1,4 milijarde eura

Projekt razvoja otoka predvodi Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, putem svoje investicijske tvrtke Affinity Partners. Investicija procijenjena na oko 1,4 milijarde eura predviđa izgradnju luksuznog turističkog kompleksa s hotelima, vilama, apartmanima, marinom i drugim sadržajima namijenjenima imućnim međunarodnim gostima.

Albanska vlada podržava projekt tvrdeći da će otvoriti nova radna mjesta, privući strane investicije i dodatno ojačati turistički sektor. Projekt se promovira kao luksuzni "eko-resort".

No protivnici upozoravaju da bi izgradnja mogla imati ozbiljne posljedice za okoliš te tvrde da je cijeli proces netransparentan.

Jared Kushner i Ivanka Trump
Jared Kushner i Ivanka Trump Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT / POOL

Zašto su plamenci postali simbol otpora?

Posebnu zabrinutost izaziva utjecaj na obližnju lagunu Narta, važno stanište plamenaca i brojnih drugih migratornih vrsta ptica.

Plamenci u laguni Narta
Plamenci u laguni Narta Izvor: Profimedia / Autor: Adnan Beci / AFP / Profimedia

Zbog toga je upravo ružičasti plamenac postao zaštitni znak prosvjeda. Aktivisti ga smatraju simbolom borbe za očuvanje prirodne baštine Albanije i otpora projektima koji, prema njihovim riječima, stavljaju luksuzni turizam ispred zaštite okoliša i javnog interesa.

Kako su se prosvjedi širili, plamenac je postao glavni simbol pokreta, pa pojedini mediji cijelu kampanju već nazivaju albanskom "Revolucijom plamenaca".

Plamenci kao simbol otpora
Plamenci kao simbol otpora Izvor: Profimedia / Autor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia

Vlada tvrdi da donosi razvoj, aktivisti upozoravaju na posljedice

Dok albanske vlasti projekt predstavljaju kao veliku razvojnu priliku koja bi mogla dodatno pozicionirati Albaniju među najatraktivnije mediteranske destinacije, protivnici upozoravaju da bi jedinstveni prirodni lokaliteti mogli biti trajno narušeni.

Rasprava o budućnosti otoka Sazana tako je postala jedno od najvažnijih političkih i ekoloških pitanja u zemlji, a prosvjedi pokazuju da se otpor projektu nastavlja širiti.

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