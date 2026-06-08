'Revolucija plamenaca' trese Albaniju: Što se sve zna o projektu Trumpovog zeta zbog kojeg tisuće prosvjeduju?

Tisuće građana prosvjedovale su diljem Albanije protiv luksuznog turističkog projekta vrijednog 1,4 milijarde eura koji na otoku Sazanu planira Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa. Aktivisti upozoravaju na moguće uništavanje jednog od najvrjednijih prirodnih područja Mediterana, dok vlada tvrdi da će investicija donijeti radna mjesta i gospodarski razvoj

Tisuće ljudi izašle su tijekom vikenda na ulice Albanije prosvjedujući protiv planova za luksuzne turističke projekte povezane s Jaredom Kushnerom i Ivankom Trump. Prosvjednici su se okupili u glavnom gradu Tirani, ali i kod zaštićene lagune Vjosa-Narta na jadranskoj obali, gdje aktivisti upozoravaju da bi planirani projekt mogao ugroziti jedno od najvažnijih područja bioraznolikosti na Mediteranu. Mašući albanskim zastavama i noseći velike ružičaste figure plamenaca, koji su postali simbol pokreta, demonstranti su uzvikivali "Zaustavite projekt!" te marširali pod transparentima s porukama "Ivanka, idi kući" i "Albanija nije na prodaju".

Sukob policije i prosvjednika u Tirani zbog projekta Trumpovog zeta Izvor: EPA / Autor: MALTON DIBRA







+3 Sukob policije i prosvjednika u Tirani zbog projekta Trumpovog zeta Izvor: EPA / Autor: MALTON DIBRA

Što je 'Kushnerov otok'? U središtu prijepora nalazi se otok Sazan, koji protivnici projekta sve češće nazivaju 'Kushnerovim otokom'. Riječ je o najvećem albanskom otoku, površine oko 5,7 četvornih kilometara, smještenom na jugozapadnoj obali zemlje, na mjestu gdje se spajaju Jadransko i Jonsko more, nedaleko od grada Vlore, piše Euronews. Otok ima bogatu vojnu povijest. Tijekom talijanske vladavine bio je snažno utvrđena vojna baza, a nakon Drugog svjetskog rata postao je jedno od najzatvorenijih vojnih područja komunističke Albanije pod režimom Envera Hoxhe. Danas je poznat po surovoj obali, napuštenim tunelima i stotinama bunkera iz razdoblja Hladnog rata.

Projekt vrijedan 1,4 milijarde eura Projekt razvoja otoka predvodi Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, putem svoje investicijske tvrtke Affinity Partners. Investicija procijenjena na oko 1,4 milijarde eura predviđa izgradnju luksuznog turističkog kompleksa s hotelima, vilama, apartmanima, marinom i drugim sadržajima namijenjenima imućnim međunarodnim gostima. Albanska vlada podržava projekt tvrdeći da će otvoriti nova radna mjesta, privući strane investicije i dodatno ojačati turistički sektor. Projekt se promovira kao luksuzni "eko-resort". No protivnici upozoravaju da bi izgradnja mogla imati ozbiljne posljedice za okoliš te tvrde da je cijeli proces netransparentan.

Zašto su plamenci postali simbol otpora? Posebnu zabrinutost izaziva utjecaj na obližnju lagunu Narta, važno stanište plamenaca i brojnih drugih migratornih vrsta ptica.

Zbog toga je upravo ružičasti plamenac postao zaštitni znak prosvjeda. Aktivisti ga smatraju simbolom borbe za očuvanje prirodne baštine Albanije i otpora projektima koji, prema njihovim riječima, stavljaju luksuzni turizam ispred zaštite okoliša i javnog interesa. Kako su se prosvjedi širili, plamenac je postao glavni simbol pokreta, pa pojedini mediji cijelu kampanju već nazivaju albanskom "Revolucijom plamenaca".

