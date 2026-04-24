Ponovno zakuhalo između SAD-a i Britanije: 'Falklandsko otočje je britansko!'

Britanska vlada reagirala je na izvješća prema kojima Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost promjene politike prema Falklandskim otocima, istaknuvši da je njihov suverenitet neupitan i da pripada Ujedinjenom Kraljevstvu.

Prema navodima agencije Reuters, u internom dokumentu američkog Ministarstva obrane razmatraju se opcije pritiska na saveznike koji nisu podržali američku politiku u ratu s Iranom. Među tim opcijama spominje se i potencijalno preispitivanje stava o britanskom teritoriju u južnom Atlantiku.

Iz Downing Streeta poručuju da je stav Londona jasan, prenosi BBC.

‘Falklandski otoci su velikom većinom glasovali za ostanak britanski prekomorski teritorij i uvijek smo podržavali pravo otočana na samoodređenje. Suverenitet pripada Ujedinjenom Kraljevstvu’, rekao je glasnogovornik.