Ponovno zakuhalo između SAD-a i Britanije: 'Falklandsko otočje je britansko!'

Britanska vlada poručila je da suverenitet Falklandskih otoka pripada Ujedinjenom Kraljevstvu, nakon medijskih navoda da bi Sjedinjene Američke Države mogle preispitati svoj stav o tom teritoriju
Britanska vlada reagirala je na izvješća prema kojima Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost promjene politike prema Falklandskim otocima, istaknuvši da je njihov suverenitet neupitan i da pripada Ujedinjenom Kraljevstvu.
Prema navodima agencije Reuters, u internom dokumentu američkog Ministarstva obrane razmatraju se opcije pritiska na saveznike koji nisu podržali američku politiku u ratu s Iranom. Među tim opcijama spominje se i potencijalno preispitivanje stava o britanskom teritoriju u južnom Atlantiku.
Iz Downing Streeta poručuju da je stav Londona jasan, prenosi BBC.
‘Falklandski otoci su velikom većinom glasovali za ostanak britanski prekomorski teritorij i uvijek smo podržavali pravo otočana na samoodređenje. Suverenitet pripada Ujedinjenom Kraljevstvu’, rekao je glasnogovornik.
Dodao je da je ta pozicija dosljedno komunicirana svim američkim administracijama te da se neće mijenjati.
Falklandski otoci, britanski prekomorski teritorij u južnom Atlantiku, i dalje su predmet spora između Ujedinjenog Kraljevstva i Argentine, koja polaže pravo na njih i naziva ih Malvini. Otoci su pod britanskom upravom od 1833. godine.
Spor je eskalirao 1982. godine ratom između dviju država, nakon što je Argentina izvršila invaziju. Sukob je završio britanskom pobjedom, ali teritorijalni spor nikada nije riješen. Stanovnici otoka na referendumu 2013. gotovo su jednoglasno podržali ostanak pod britanskom upravom.
U međuvremenu, navodi o mogućem zaokretu američke politike dodatno opterećuju odnose između Washingtona i Londona, koji su već pod pritiskom zbog neslaganja oko rata s Iranom.
Američka administracija ranije je kritizirala razinu potpore europskih saveznika, dok britanski premijer Keir Starmer ponavlja da se Ujedinjeno Kraljevstvo neće uključiti u širi sukob.
Bijela kuća zasad nije službeno komentirala navode iz izvješća.
Istodobno, iz NATO-a poručuju da osnivački ugovor Saveza ne predviđa mogućnost suspenzije ili isključenja članica, reagirajući na spekulacije da bi SAD mogao pokrenuti postupak protiv Španjolske zbog njezina protivljenja ratu.
Španjolski premijer Pedro Sánchez izjavio je da njegova vlada ne reagira na neslužbene dokumente, nego na službene stavove američke administracije.