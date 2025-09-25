Trump spreman ukinuti sankcije Turskoj, ali im i poručuje: 'Prestanite kupovati naftu od Rusije!'

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi SAD mogao ukinuti sankcije Turskoj i dopustiti joj kupnju američkih zrakoplova F-35, ali istovremeno želi da Ankara prestane kupovati rusku naftu. Objavio je to na sastanku s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Bijeloj kući
Erdoganov prvi posjet Bijeloj kući u posljednjih šest godina započeo je toplom dobrodošlicom od Trumpa. Dok su sjedili jedan pored drugog u Ovalnom uredu, Trump je Erdogana nazvao 'vrlo čvrstim čovjekom' i rekao da su ostali 'prijatelji' dok je njegov prethodnik Joe Biden bio na vlasti.
Ankara, navodi Reuters, želi iskoristiti prijateljski osobni odnos za promicanje nacionalnih interesa i iskoristiti američku administraciju željnu sklapanja poslova u zamjenu za skupe sporazume o naoružanju i trgovini.
Ipak, Trump je vršio pritisak na Erdogana da prekine kupnju nafte od Rusije, pokušavajući zaustaviti ruske izvore financiranja rata u Ukrajini. Turska, Mađarska i Slovačka glavni su europski kupci ruske nafte.
'Volio bih da prestane kupovati naftu od Rusije dok Moskva nastavlja ovo divljanje protiv Ukrajine', rekao je Trump.
Na pitanje je li spreman sklopiti dogovor o prodaji F-35 Turskoj, Trump je novinarima rekao: 'Mislim da će biti uspješan u kupnji stvari koje želi kupiti.' Trump je također rekao da bi mogao ukinuti sankcije protiv Turske 'vrlo brzo' i da 'ako bude dobar sastanak, gotovo odmah'.
Turska se nada boljim odnosima
Biden je držao Tursku na distanci dijelom i zbog bliskih veza Turske s Rusijom. Pod Trumpom, koji blagonaklonije gleda na Moskvu i ima bliže osobne veze s Erdoganom, Ankara se nada boljim odnosima.
Trump i Erdogan - koje kritičari kod kuće smatraju sve autokratskijima - imali su napet odnos tijekom prvog mandata republikanskog predsjednika. No, od njegova povratka u Bijelu kuću, njihovi interesi su se poklopili oko Sirije - izvora najveće bilateralne napetosti u prošlosti - gdje SAD i Turska sada snažno podupiru aktualnu novu vladu.
I dalje su u oštrom sukobu oko napada Izraela na Gazu, što Ankara naziva genocidom.
Američke sankcije blokiraju prodaju F-35
Promjena raspoloženja obnovila je turske nade da Trump i Erdogan mogu pronaći način da zaobiđu američke sankcije koje je sam Trump nametnuo 2020. godine zbog turske nabave ruskog raketnog sustava S-400.
To bi, pak, moglo utrti put Ankari za kupnju F-35, napredne zrakoplove Lockheed Martina, za koje je bio i kupac i proizvođač sve dok mu to nije stopirano zbog uvoza S-400.
Erdogan je rekao da će obrambena industrija, uključujući temu F-35 i tekuće pregovore o 40 zrakoplova F-16 koje Ankara također želi, biti u fokusu sastanka, uz regionalne ratove, energiju i trgovinu .
Turska, druga najveća vojska NATO-a, želi pojačati zračne snage kako bi se suprotstavila onome što vidi kao rastuće prijetnje na Bliskom istoku, istočnom Mediteranu i Crnom moru, gdje graniči s Rusijom i Ukrajinom.
Erdogan je novinarima rekao da je 'spreman učiniti sve što je potrebno' kako bi ponovno otvorio pravoslavno kršćansko sjemenište koje je turska država zatvorila 1971. godine i koje je od tada ostalo izvor sporenja s Grčkom i Europskom unijom.
Ekumenski patrijarh Bartolomej, duhovni poglavar pravoslavnih kršćana diljem svijeta sa sjedištem u Istanbulu, također se ovog mjeseca sastao s Trumpom u Washingtonu i, kako je citirano, izrazio nadu da će teološka škola na otoku Heybeliada sljedeće godine moći primati studente. Turska, koja je pretežno muslimanska, u prošlosti se opirala ponovnom otvaranju sjemeništa u blizini Istanbula unatoč godinama pritiska Europske unije, kojoj teži pridružiti. Erdogan je rekao da će o tome razgovarati s Bartolomejem kada se vrati u Tursku.