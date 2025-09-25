Trump spreman ukinuti sankcije Turskoj, ali im i poručuje: 'Prestanite kupovati naftu od Rusije!'

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi SAD mogao ukinuti sankcije Turskoj i dopustiti joj kupnju američkih zrakoplova F-35, ali istovremeno želi da Ankara prestane kupovati rusku naftu. Objavio je to na sastanku s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Bijeloj kući

Erdoganov prvi posjet Bijeloj kući u posljednjih šest godina započeo je toplom dobrodošlicom od Trumpa. Dok su sjedili jedan pored drugog u Ovalnom uredu, Trump je Erdogana nazvao 'vrlo čvrstim čovjekom' i rekao da su ostali 'prijatelji' dok je njegov prethodnik Joe Biden bio na vlasti.

President Donald J. Trump and Turkish President Recep Tayyip Erdoğan @trpresidency. 🇺🇸🤝🇹🇷 pic.twitter.com/TJkVDoW5tM — The White House (@WhiteHouse) September 25, 2025

Ankara, navodi Reuters, želi iskoristiti prijateljski osobni odnos za promicanje nacionalnih interesa i iskoristiti američku administraciju željnu sklapanja poslova u zamjenu za skupe sporazume o naoružanju i trgovini. Ipak, Trump je vršio pritisak na Erdogana da prekine kupnju nafte od Rusije, pokušavajući zaustaviti ruske izvore financiranja rata u Ukrajini. Turska, Mađarska i Slovačka glavni su europski kupci ruske nafte. 'Volio bih da prestane kupovati naftu od Rusije dok Moskva nastavlja ovo divljanje protiv Ukrajine', rekao je Trump.

❗️Donald Trump said he would speak with Erdogan today about how Turkey could stop buying oil from Russia. pic.twitter.com/OEkUngShYp — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 25, 2025

Na pitanje je li spreman sklopiti dogovor o prodaji F-35 Turskoj, Trump je novinarima rekao: 'Mislim da će biti uspješan u kupnji stvari koje želi kupiti.' Trump je također rekao da bi mogao ukinuti sankcije protiv Turske 'vrlo brzo' i da 'ako bude dobar sastanak, gotovo odmah'. Turska se nada boljim odnosima Biden je držao Tursku na distanci dijelom i zbog bliskih veza Turske s Rusijom. Pod Trumpom, koji blagonaklonije gleda na Moskvu i ima bliže osobne veze s Erdoganom, Ankara se nada boljim odnosima. Trump i Erdogan - koje kritičari kod kuće smatraju sve autokratskijima - imali su napet odnos tijekom prvog mandata republikanskog predsjednika. No, od njegova povratka u Bijelu kuću, njihovi interesi su se poklopili oko Sirije - izvora najveće bilateralne napetosti u prošlosti - gdje SAD i Turska sada snažno podupiru aktualnu novu vladu. I dalje su u oštrom sukobu oko napada Izraela na Gazu, što Ankara naziva genocidom.

Sastanak Donalda Trumpa i Recepa Tayyipa Erdogana Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL







