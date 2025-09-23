govor u un-u

Erdogan oštar oko Gaze: Ovo nije borba protiv terorizma, ovo je genocid!

M. Šu./Hina

23.09.2025 u 21:29

Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da izraelska vlada zloupotrebljava teroristički napad palestinskog islamističkog Hamasa kao izliku za provođenje genocida u Gazi, u svome govoru pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda u utorak.

"Ovo nije borba protiv terorizma. Ovo je politika okupacije, prisilnog raseljavanja, progonstva, genocida ili, još preciznije, politika masovnog ubijanja, izvedena pod izlikom incidenta od 7. listopada", rekao je svjetskim čelnicima okupljenim u New Yorku na Općoj raspravi.

Tijekom svoga govora, Erdogan je pokazao nekoliko fotografija očajnih Palestinaca u Gazi u centrima za raspodjelu hrane, izgladnjelu djecu i uništenje uzrokovano žestokim izraelskim bombardiranjem Gaze u protekle dvije godine.

"Genocid se nastavlja u Gazi", rekao je Erdogan. "Čak i sad dok se sastajemo, nevini ljudi umiru."

Erdogan je upozorio da "to ludilo hrani antisemitizam" te je rekao svjetskim čelnicima da je šutnja u doba takvih zločina jednaka sudioništvu.

"Primirje se mora što je prije moguće dogovoriti u Gazi", rekao je te dodao da "genocidna ekipa" odgovorna za posljednju krizu "mora odgovarati".

Erdogan je kritizirao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, rekavši da nema interesa za mir i oslobađanje preostalih talaca u Gazi.

Pojas Gaze Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER

Također se osvrnuo na medijsko praćenje rata, rekavši da je "dosad Izrael namjerno ubio 250 novinara koji su radili za nacionalne i međunarodne medije u Gazi te je zabranio svaki ulazak u Gazu".

Posebna izvjestiteljica UN-ova Vijeća za ljudska prava za slobodu izražavanja, Irene Khan, također je optužila Izrael da namjerno ubija novinare kako bi prikrio svoje zločine.

Izrael, s druge strane, optužuje UN-ovo Vijeće za ljudska prava i njihove izvjestitelje kao pristrane.

