UOČI GOVORA NETANYAHUA

Trump: Neću dopustiti Izraelu da anektira Zapadnu obalu. Dosta je bilo

M.Č./Hina

26.09.2025 u 06:38

Donald Trump, Benjamin Netanyahu
Donald Trump, Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: Al Drago / POOL
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da neće dopustiti Izraelu da anektira Zapadnu obalu, a uoči govora izraelskog premijera na Općoj skupštini UN-a

Time je, navodi Reuters, odbacio pozive nekih krajnje desničarskih političara u Izraelu koji žele proširiti suverenitet nad tim područjem i ugasiti nade za održivu palestinsku državu.

S pritiskom političkih saveznika da anektira Zapadnu obalu suočen je i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, što je izazvalo uzbunu među arapskim čelnicima, od kojih su se neki u utorak sastali s Trumpom na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda (UN), navodi agencija.

"Neću dopustiti Izraelu da anektira Zapadnu obalu. Ne, neću to dopustiti. To se neće dogoditi. Dosta je bilo. Vrijeme je da se prestane", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

vezane vijesti

Trump je to izjavio u trenutcima dok je Netanyahu stizao u New York kako bi u petak održao govor u UN-u.

Netanyahuov ured nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentar Trumpovih izjava.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRIJETNJA ILI MANIPULACIJA?

PRIJETNJA ILI MANIPULACIJA?

Miro Kovač: Dronovi koji su pali u Poljskoj su jeftine igračke, nemojmo histerizirati
APEL HRVATSKOJ VLADI

APEL HRVATSKOJ VLADI

VIDEO Hrvatska kapetanica u flotili za Gazu: Napadnuti smo, suočavamo se s ekstremnim brojem dronova
BIT ĆE OLUJNO

BIT ĆE OLUJNO

Vikend neće proći posve stabilno: Nedjelja bi nekima mogla donijeti probleme

najpopularnije

Još vijesti