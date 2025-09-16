Trump: Rakete su već bile u zraku kad je stigla obavijest o izraelskom napadu na Katar

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da ga izraelski premijer Benjamin Netanyahu nije unaprijed obavijestio o izraelskom napadu u Kataru prošlog tjedna, a to je rekao nakon što je Axios izvijestio da je Trump ipak bio upozoren neposredno prije udara
Trumpova administracija navela je da je obavijest stigla tek nakon što su rakete već bile u zraku, što Trumpu nije ostavljalo priliku da se usprotivi. Axios je, pozivajući se na izraelske dužnosnike, izvijestio kako je Bijela kuća znala ranije, iako bi vremenski okvir za sprječavanje napada bio vrlo kratak.
Izrael je u utorak pokušao zračnim udarom u Kataru ubiti političke vođe Hamasa, čime je dodatno pojačao svoje vojne operacije na Bliskom istoku. Napad je naišao na široku osudu na Bliskom istoku i izvan njega, uz upozorenja da bi mogao dodatno eskalirati napetosti u regiji.
Trump: Nije me upozorio
Trump je ranije rekao da nije bio uključen u izraelsku odluku o napadu na Katar.
U ponedjeljak je upitan je li ga Netanyahu osobno upozorio da će Izrael napasti Hamasove čelnike u Kataru. „Ne, ne, nisu“, odgovorio je Trump. Netanyahuov ured nakon izvješća Axiosa ponovio je da je riječ bila o „potpuno neovisnoj“ izraelskoj operaciji.
Washington je saveznik i Izraela i Katara. Doha je posredovala u pokušajima postizanja dogovora o prekidu vatre u Gazi.
Izrael ubio desetine tisuća ljudi
U izraelskim napadima na Gazu od listopada 2023. ubijene su desetine tisuća ljudi, cjelokupno stanovništvo bilo je prisiljeno na raseljavanje, a izazvana je kriza gladi. Brojni stručnjaci za ljudska prava i znanstvenici smatraju da se time čini genocid.
Izrael odbacuje optužbe za genocid, nazivajući svoje postupke samoobranom nakon napada palestinskih militanata Hamasa u listopadu 2023., u kojem je ubijeno 1200 ljudi, a više od 250 ih je uzeto za taoce. Tijekom rata u Gazi Izrael je također bombardirao Libanon, Siriju, Iran i Jemen.