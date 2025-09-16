Trump: Rakete su već bile u zraku kad je stigla obavijest o izraelskom napadu na Katar

Trumpova administracija navela je da je obavijest stigla tek nakon što su rakete već bile u zraku, što Trumpu nije ostavljalo priliku da se usprotivi. Axios je, pozivajući se na izraelske dužnosnike, izvijestio kako je Bijela kuća znala ranije, iako bi vremenski okvir za sprječavanje napada bio vrlo kratak.

Izrael je u utorak pokušao zračnim udarom u Kataru ubiti političke vođe Hamasa, čime je dodatno pojačao svoje vojne operacije na Bliskom istoku. Napad je naišao na široku osudu na Bliskom istoku i izvan njega, uz upozorenja da bi mogao dodatno eskalirati napetosti u regiji.

Trump: Nije me upozorio

Trump je ranije rekao da nije bio uključen u izraelsku odluku o napadu na Katar.

U ponedjeljak je upitan je li ga Netanyahu osobno upozorio da će Izrael napasti Hamasove čelnike u Kataru. „Ne, ne, nisu“, odgovorio je Trump. Netanyahuov ured nakon izvješća Axiosa ponovio je da je riječ bila o „potpuno neovisnoj“ izraelskoj operaciji.

Washington je saveznik i Izraela i Katara. Doha je posredovala u pokušajima postizanja dogovora o prekidu vatre u Gazi.