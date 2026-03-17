Trump ponovno osuo drvlje i kamenje po britanskom premijeru: 'Sve je bilo dobro dok nije došao Keir'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je kritizirao britanskog premijera Keira Starmera, dovodeći u pitanje njegovu ulogu i pravodobnost britanske pomoći u kontekstu sukoba s Iranom.
Govoreći o odnosima sa Ujedinjenim Kraljevstvom, Trump je rekao da su oni ‘dugoročno izvrsni’ i da bi trebali biti ‘najbolji’, ali je dodao da su takvi bili ‘sve dok nije došao Keir’.
Istaknuo je da Starmera osobno smatra ‘ugodnim čovjekom’, ali ga je kritizirao zbog, kako tvrdi, zakašnjele vojne pomoći.
‘Rekao sam mu da ne mora slati nosače zrakoplova, nego nekoliko minolovaca, ali čak i nosače je poslao tek nakon što smo u biti već pobijedili’, rekao je Trump.
Dodao je da je britanska podrška stigla u trenutku kada je, prema njegovim riječima, protivnik već bio znatno oslabljen.
U završnom dijelu obraćanja Trump je, pokazujući na bistu Winstona Churchilla, rekao: ‘Nažalost, Keir nije Winston Churchill.’
Irski premijer stao u obranu Starmera
Irski premijer Micheál Martin stao je u obranu britanskog premijera Keira Starmera, naglasivši važnost transatlantskih odnosa između Europe i Sjedinjenih Država.
‘Bez obzira na sve što se dogodilo, odnos između Europe i SAD-a vrlo je važan na više razina’, rekao je Martin, dodajući da su u posljednje vrijeme postojale određene napetosti, ali da su one riješene.
Istaknuo je da su europski čelnici aktivno surađivali sa SAD-om u vezi s nedavnim trgovinskim sporovima te ocijenio da postoji prostor za novi dogovor između dviju strana. ‘Imamo temelj za dogovor između Europe i SAD-a i vjerujem da ga možemo ponovno postići’, rekao je.
Martin je također pohvalio Starmera zbog napora u poboljšanju odnosa između Irske i Ujedinjenog Kraljevstva.
‘Keir Starmer učinio je mnogo na resetiranju irsko-britanskih odnosa. Smatram da je ozbiljna i pouzdana osoba s kojom je moguće surađivati’, poručio je.