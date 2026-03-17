Trump ponovno osuo drvlje i kamenje po britanskom premijeru: 'Sve je bilo dobro dok nije došao Keir'

‘ Rekao sam mu da ne mora slati nosače zrakoplova, nego nekoliko minolovaca, ali čak i nosače je poslao tek nakon što smo u biti već pobijedili ’, rekao je Trump.

Istaknuo je da Starmera osobno smatra ‘ugodnim čovjekom’, ali ga je kritizirao zbog, kako tvrdi, zakašnjele vojne pomoći.

Govoreći o odnosima sa Ujedinjenim Kraljevstvom, Trump je rekao da su oni ‘dugoročno izvrsni’ i da bi trebali biti ‘najbolji’, ali je dodao da su takvi bili ‘sve dok nije došao Keir’.

Dodao je da je britanska podrška stigla u trenutku kada je, prema njegovim riječima, protivnik već bio znatno oslabljen.

U završnom dijelu obraćanja Trump je, pokazujući na bistu Winstona Churchilla, rekao: ‘Nažalost, Keir nije Winston Churchill.’

Irski premijer stao u obranu Starmera



Irski premijer Micheál Martin stao je u obranu britanskog premijera Keira Starmera, naglasivši važnost transatlantskih odnosa između Europe i Sjedinjenih Država.

‘Bez obzira na sve što se dogodilo, odnos između Europe i SAD-a vrlo je važan na više razina’, rekao je Martin, dodajući da su u posljednje vrijeme postojale određene napetosti, ali da su one riješene.

Istaknuo je da su europski čelnici aktivno surađivali sa SAD-om u vezi s nedavnim trgovinskim sporovima te ocijenio da postoji prostor za novi dogovor između dviju strana. ‘Imamo temelj za dogovor između Europe i SAD-a i vjerujem da ga možemo ponovno postići’, rekao je.

Martin je također pohvalio Starmera zbog napora u poboljšanju odnosa između Irske i Ujedinjenog Kraljevstva.

‘Keir Starmer učinio je mnogo na resetiranju irsko-britanskih odnosa. Smatram da je ozbiljna i pouzdana osoba s kojom je moguće surađivati’, poručio je.