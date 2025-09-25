Trump podržao ukrajinske udare na Moskvu, Zelenski: 'Moćnici Kremlja, potražite najbliže sklonište!'

Ukrajinski predsjednik potvrdio je da je od Trumpa zatražio i isporuku novog, zasad neimenovanog sustava oružja , za koji vjeruje da bi mogao prisiliti ruskog predsjednika Vladimira Putina na pregovore.

Zelenski je otkrio i detalje sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, održanog u utorak. Prema njegovim riječima, Trump je naglasio da Kijev treba odgovarati na ruske napade istom mjerom . Posebno je podržao ideju da Ukrajina cilja rusku energetsku infrastrukturu i vojne tvornice, kao odgovor na razaranja koja trpe ukrajinski gradovi.

'Ako dobijemo oružje, koristit ćemo ga'

U razgovoru za Axios, Zelenski je jasno poručio da Ukrajina neće oklijevati s upotrebom oružja većeg dometa ako ga dobije od Sjedinjenih Država. Dodao je kako je nužno pokazati Moskvi da se svaka agresija vraća poput bumeranga.

No istodobno je naglasio da Ukrajina neće ciljati civile: 'Mi nismo teroristi. Nikada nećemo bombardirati obične ljude.' Umjesto toga, istaknuo je, na meti mogu biti ključne točke ruske moći: 'Ako nastave s ratom, i Kremlj bi mogao postati legitimna meta.'

Medvedev odmah reagirao

Na izjave ukrajinskog predsjednika reagirao je Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti i jedan od najbližih Putinovih suradnika. U objavi na društvenim mrežama poručio je da su prijetnje ukrajinskog predsjednika besmislene te dodao da Rusija raspolaže oružjem 'od kojeg ne pomaže ni sklonište'.

Medvedev je iskoristio priliku i da upozori Washington: 'Amerikanci bi to također trebali imati na umu', napisao je, aludirajući na moguću eskalaciju koja bi u sukob mogla uvlačiti i druge aktere.