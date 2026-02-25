Tenkovi u 'zoni smrti' nemaju nikakve šanse: 'Skrivamo ih, svaki pokret je rizičan'

Četiri godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu bojište se dramatično promijenilo

Teški tenkovi, nekadašnji simbol izravnih okršaja, sve se rjeđe usuđuju izaći na otvoreni teren dok su nebo preuzeli mali, ali smrtonosni dronovi. Zapovjednik ukrajinskog tenkovskog voda Valentin Bohdanov prisjeća se vremena u kojima su oklopna vozila vodila žestoke dvoboje 'poput boksača u ringu'. Danas, kaže, takvi su prizori gotovo nemogući.

Mali FPV dronovi (first-person view) sada dominiraju ukrajinskim nebom, zbog čega je kretanje oklopnih vozila iznimno rizično. Bohdanov, viši narednik 127. teške mehanizirane brigade iz Harkiva, tvrdi da tenkovi na otvorenom postaju laka meta. 'Neće izaći na otvoreno polje, zasuli bi ih FPV dronovi', rekao je 36-godišnjak koji koristi pozivni znak Bodia. Njegov tenk T-72, zaplijenjen od ruskih snaga, ovih dana stoji skriven pod maskirnom mrežom blizu snježne crte bojišta u sjeveroistočnoj Harkivskoj oblasti, a praktički je sveden na statično topničko oružje. Bohdanov, koji je u službi od početka moskovske invazije u veljači 2022. godine, iz prve je ruke svjedočio preokretu tradicionalnih vojnih taktika. Tehnološki napredak natjerao je obje strane na nove izračune na bojištu.

Tisuće preciznih dronova, često vrijednih tek nekoliko stotina dolara, svakodnevno kruže nebom iznad sve šire 'zone smrti' duž fronta dugog oko 1200 kilometara. Pridružuje im se i sve više snažnijih bespilotnih letjelica većeg dometa i nosivosti. Dronovi sve smrtonosniji Sveprisutna prijetnja iz zraka čini gotovo svaki pokret znatno smrtonosnijim. Prema izvješću Francuskog instituta za međunarodne odnose, objavljenom ovog mjeseca, udio žrtava uzrokovanih dronovima porastao je s manje od 10 posto 2022. na čak 80 posto prošle godine. Promjena se opisuje kao dio 'nove logike ratovanja definirane brzinom inovacija, brzom prilagodbom i besprijekornom tehnološkom integracijom', što uključuje i druge tehnologije, poput umjetne inteligencije.

'Stalno su u zraku' Mobilni timovi za lov na dronove danas su uobičajen prizor. Jedan takav tim Reuters je nedavno posjetio u blizini opkoljenog istočnog grada Kostjantinivke, a patrolira cestama prekrivenima mrežama protiv dronova i okruženima pougljenjenim olupinama vozila. Članovi tima stalno su na oprezu zbog malih FPV-ova do većih, dalekometnih dronova tipa Šahid. Njihova je zadaća štititi opskrbne rute ključne za postrojbe na dijelu fronta na kojem Rusija napreduje. Lovac na dronove s pozivnim znakom Marinac iz 93. mehanizirane brigade prisjetio se da je jednom vidio čak 54 drona koji su u jednom satu napadali isti cilj. 'Tri bi kružila, jedan bi napadao, a ostali bi se postupno uključivali', rekao je. 'Stalno su u zraku - ne dopuštaju nikome da pobjegne.' Mnogi vojnici koji su se našli pod izravnim napadima govore da su ih brzina i agilnost FPV dronova potpuno zatekli, a snimke takvih napada danas preplavljuju društvene mreže s obje strane bojišta. U vojnoj bolnici u Harkivu Andrij Meskov ispričao je da se vraćao sa zadatka kada su se on i dvojica suboraca našli pod napadom dronova koji su ih jurili dok su tražili zaklon.

'Uletjeli smo u zgradu, ne očekujući da će nas pratiti', rekao je 42-godišnji Meskov, i sam pilot drona u 151. izviđačko-udarnoj bojni. 'Brzina čovjeka ne može se usporediti s brzinom FPV drona, pa nisam imao ni vremena uzeti pušku i zapucati.' Nove lekcije s bojišta Meskovu je koljeno teško ozlijeđeno kada se dron odbio od njegove kacige i eksplodirao pokraj noge. Na kraju je evakuiran bespilotnim kopnenim vozilom. Takvi kopneni dronovi sve se više koriste da bi se smanjili gubici. U siječnju su izveli više od 7000 misija, rekao je prošlog tjedna ukrajinski ministar digitalne transformacije Mihailo Fedorov, a Ukrajina planira povećati njihovu proizvodnju i nabavu. Produžena vremena evakuacije još su jedna potencijalno smrtonosna posljedica širenja 'zone smrti'. Pukovnik Vjačeslav Kurinji, 45-godišnji glavni liječnik bolnice u Harkivu, u kojoj se Meskov liječio, kaže da je prijetnja dronovima produljila prosječno vrijeme medicinske evakuacije na više od tri dana.