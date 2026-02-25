Ivica Dačić hitno hospitaliziran, liječnici mu se bore za život

Ministar unutarnjih poslova Srbije i koalicijski partner Vučićevog SNS-a, Ivica Dačić hitno je hospitaliziran u Sveučilišnom kliničkom centru Srbije u Beogradu, potvrđeno je za Nova.rs .

Pulmolog Spasoje Popević izjavio je novinarima da je stanje ministra Dačića 'veoma teško', i da mu se liječnici bore za život.

'Trenutačno je na mehaničkoj ventilaciji - respiratoru, dobiva sve što je potrebno, sve lijekove, terapiju - tim respiratorom koji je način liječenja - mi kupujemo vrijeme koje je potrebno da ti lijekovi djeluju i borimo se za njegov život. U pitanju je teška upala pluća i borba za njegov život', rekao je doktor Popević.

Dačić danas hospitaliziran danas u 16:30 sati u Kliniku za pulmologiju, a Popević se suzdržao od prognoza.

'Isuviše je rano, ali trudimo se i mislim da donekle uspijevamo stabilizirati njegovo stanje. Narednih nekoliko dana će nam dati odgovore kako će ići dalje', rekao je Popević.

Dačića je večeras posjetio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ocijenivši da je 'situacija teška'.

'Vjerujemo u liječnike i vjerujemo u njega i molimo se za njega', rekao je Vučić agenciji Tanjug ispred Kliničkog centra Srbije.