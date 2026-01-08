Trump odbio Putina: Kad nuklearni sporazum s Rusima istekne - istekne

U rujnu je ruski predsjednik Vladimir Putin predložio da dvije zemlje dobrovoljno zadrže ograničenja razmještenog strateškog nuklearnog oružja utvrđena u sporazumu NoviSTART, koji istječe 5. veljače.

"Ako istekne, istekne. Jednostavno ćemo sklopiti bolji sporazum", rekao je Trump za New York Times u srijedu. Dodao je da bi Kina trebala biti uključena u svaki budući sporazum.

Glasnogovornici ruskog i kineskog veleposlanstva u Washingtonu nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentare.