Šušnjar o izgradnji nuklearke u Hrvatskoj: 'Američki partneri su jako zainteresirani'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u Washingtonu je naglasio da je energetska sigurnost danas jedno od ključnih pitanja europske stabilnosti i otpornosti. Ondje je poslovno - sudjeluje na sastancima i događajima koji su posvećeni upravo energetici i jačanju suradnje između Hrvatske i Sjedinjenih Država.

Iz SAD-a se javio za Dnevnik Nove TV, a među ostalim najavio je mogućnost suradnje sa SAD-om na izgradnji nuklearne elektrane u Hrvatskoj.

'Osim pitanja LNG-a, danas smo intenzivno otvorili i pitanje nuklearne energetike. Mi imamo jako dobra iskustva s Westinghouseom u nuklearnoj elektrani Krško u kojoj smo suvlasnici 50 posto. Prošli tjedan na Vladi donesen je zakon o primjeni nuklearne energije u civilne svrhe koji otvara vrata izgradnji nuklearne elektrane u RH. To je također strateški, ja to uvijek ističem, da je to strateško pitanje, ne ideološko', rekao je Šušnjar za Dnevnik Nove TV.