Šušnjar o izgradnji nuklearke u Hrvatskoj: 'Američki partneri su jako zainteresirani'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u službenom posjetu u SAD-u, a za Novu TV je podijelio detalje nove moguće suradnje
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u Washingtonu je naglasio da je energetska sigurnost danas jedno od ključnih pitanja europske stabilnosti i otpornosti. Ondje je poslovno - sudjeluje na sastancima i događajima koji su posvećeni upravo energetici i jačanju suradnje između Hrvatske i Sjedinjenih Država.
Iz SAD-a se javio za Dnevnik Nove TV, a među ostalim najavio je mogućnost suradnje sa SAD-om na izgradnji nuklearne elektrane u Hrvatskoj.
'Osim pitanja LNG-a, danas smo intenzivno otvorili i pitanje nuklearne energetike. Mi imamo jako dobra iskustva s Westinghouseom u nuklearnoj elektrani Krško u kojoj smo suvlasnici 50 posto. Prošli tjedan na Vladi donesen je zakon o primjeni nuklearne energije u civilne svrhe koji otvara vrata izgradnji nuklearne elektrane u RH. To je također strateški, ja to uvijek ističem, da je to strateško pitanje, ne ideološko', rekao je Šušnjar za Dnevnik Nove TV.
'Američki partneri su jako zainteresirani. Prezentirali su nam značajne napretke u izradi SMR tehnologije, malih modularnih reaktora, koji u pitanjima mjeseca, iz mjeseca u mjesec, drastično se ubrzavaju i napreduju. Oni bi do kraja ove godine nekoliko trebali pustiti u upotrebu u SAD-u', dodao je.