Trump: Nisam samo pametan, ja sam genij i to vrlo stabilan genij

Američki predsjednik Donald Trump odbacio je u subotu optužbe novinara Michaela Wolffa da je mentalno nesposoban za obavljanje dužnosti i rekao kako sve što je u životu postigao pokazuje da je "vrlo stabilan genij"

"Čini se da priča koju sam ispričao prikazuje njegov (Trumpov) predsjednički mandat na način koji govori da on ne može obnašati tu dužnost", rekao je Wolff.

Novinar Wolff, autora knjige "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Vatra i bijes: unutar Trumpove Bijele kuće) koja oštro kritizira Trumpa rekao je u intervjuu za BBC u subotu da bi njegova otkrića mogla okončati Trumpov mandat u Bijeloj kući.

"Prošao sam put od VRLO uspješnog poslovnog čovjeka, preko velike televizijske zvijezde...do predsjednika SAD-a (iz prvog pokušaja). Mislim da to ne govori samo da sam pametan, nego da sam genij. Štoviše, vrlo stabilan genij", istaknuo je Trump.

"Zapravo, tijekom cijelog života, moje najveće bogatstvo bila je mentalna stabilnost i to što sam jako pametan", rekao je Trump u seriji tvitova.

Reaganu, republikancu koji je predsjednik SAD-a bio od 1981. do 1989., dijagnosticirana je 1994. Alzheimerova bolest a umro je 2004.

Zaključci nastali na temelju izjava suradnika sadašnjeg američkog predsjednika prikupljeni u knjizi "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Vatra i bijes: unutar Trumpove Bijele kuće) govore da Trump nije sposoban obnašati dužnost i da je to sada prilično prihvaćeno stajalište.

Knjiga donosi mračnu sliku Bijele kuće u kojoj osoblje ne radi svoj posao, nego spletkari, a predsjednika svi pa i najbliži suradnici opisuju kao djetinjastu osobu i ismijavaju ga zbog nestručnosti i nesposobnosti da upravlja.

Trump je ranije odbacio navode iz knjige objavljene u petak kao gomilu "laži, krivih interpretacija i nepostojećih izvora".

To je učinio i njegov ministar vanjskih poslova Rex Tillerson koji je u petak navečer rekao da nikada nije sumnjao u mentalne sposobnosti Donalda Trumpa da obnaša predsjedničku dužnost.

Trumpovi odvjetnici pokušali su bezuspješno zaustaviti objavu knjige koja sadrži bombastične informacije o njegovu mandatu i u kojoj se tvrdi da je Trump bio nepripremljen za predsjednika, da se ponaša poput djeteta i misli da se "sve mora vrtiti oko njega".

Wolff piše da je Trumpov tim bio šokiran i uplašen nakon izborne pobjede krajem studenoga 2016., da je Prva dama Melanija u izbornoj noći lila suze od tuge, a Trump je bio bijesan što su najpoznatiji američki pjevači odbili nastupiti na njegovoj inauguraciji i da je sam za Bijelu kući rekao da je "pomalo zastrašujuća".