Wolff smatra da će njegova knjiga okončati Trumpov predsjednički mandat

Novinar Michael Wolff, autor knjige koja oštro kritizira Donalda Trumpa rekao je u intervjuu za BBC objavljenom u subotu da bi njegova otkrića mogla okončati Trumpov mandat u Bijeloj kući

Zaključci knjige nastale na temelju izjava suradnika sadašnjeg američkog predsjednika prikupljeni u knjizi "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Vatra i bijes: unutar Trumpove Bijele kuće) govore da Trump nije sposoban obnašati dužnost i da je to sada prilično prihvaćeno stajalište.