Trump najavio super brodove ogromne vatrene moći, ali ima jedan mali problem

Najavljeni kao simbol nove američke vojne moći i tehnološkog iskoraka, bojni brodovi klase Trump još su vrlo daleko od stvarne gradnje. Iako ih je američki predsjednik Donald Trump nedavno spektakularno predstavio javnosti, američka mornarica priznaje da prvi brodovi neće početi nastajati prije ranih 2030-ih

Drugim riječima, iako se govori o ‘bojnim brodovima 21. stoljeća’, zasad je sve to na papiru. Ambiciozna vizija velikih brodova Novi brodovi, koje Američka mornarica vodi pod internom oznakom BBG(X), zamišljeni su kao najveći ratni brodovi koje bi Amerika imala nakon Drugog svjetskog rata. Prema dosad objavljenim podacima, riječ je o plovilima dugima između 250 i 270 metara, s procijenjenom tonažom od najmanje 35.000 tona, navodi The War Zone. Za usporedbu, današnji američki razarači i krstarice imaju istisninu oko 10.000 tona, dok su povijesni bojni brodovi klase Iowa, posljednji takve vrste u američkoj floti, prelazili 57.000 tona. Klasa Trump smjestili bi se između ta dva svijeta – znatno veći od suvremenih ratnih brodova, ali ipak manji od klasičnih oklopljenih bojnika iz prošlog stoljeća.

Spora realnost iza velikih najava Unatoč dojmu koji je ostavila Trumpova prezentacija, mornarica potvrđuje da je projekt tek u fazi konceptualnog i preliminarnog dizajna. Sljedećih nekoliko godina bit će posvećeno razradi tehničkih rješenja, procjeni stabilnosti tako velikog broda, energetskim sustavima i integraciji oružja koje još uvijek nije u potpunosti dokazano u operativnoj uporabi. Tek nakon tog dugotrajnog procesa, i to najranije početkom sljedećeg desetljeća, moglo bi se govoriti o početku gradnje prvog broda, koji bi nosio ime USS Defiant (Prkosni). Šest godina projektiranja prije prve iskre aparata za varenje Prvi ugovori koje mornarica planira dodijeliti odnose se isključivo na projektiranje i inženjerske analize. Riječ je o poslovima koji bi trajali čak šest godina, što jasno pokazuje koliko je složen izazov projektirati brod takvih dimenzija i ambicija.

Ako se taj rok ispuni, završetak projektiranja vremenski bi se poklopio upravo s razdobljem u kojem mornarica sada očekuje početak stvarne gradnje – početkom 2030-ih. Projekt koji je progutao prethodnu ideju Klasa Trump ujedno je i tiha zamjena za ranije planirani program nove generacije razarača, poznat kao DDG(X). Dio tehnologija, osobito u području energetskih sustava i radara, trebao bi se prenijeti iz tog projekta, no promjena koncepta dodatno je usporila cijeli proces. Zanimljivo je da je i DDG(X već ranije doživio višegodišnja odgađanja, što u vojno-industrijskim krugovima dodatno pojačava skepticizam oko realnih rokova za BBG(X). Tehnološki div s neizvjesnim temeljem Brodovi ove klase zamišljeni su kao platforme koje bi kombinirale klasičnu vatrenu moć s futurističkim sustavima. Velika tonaža trebala bi omogućiti snažnu energetsku infrastrukturu za radara, lasersko oružje i elektromagnetski top – tehnologiju na kojoj je mornarica radila godinama, ali ju nikada nije uvela u redovnu uporabu.

