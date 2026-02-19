Britanci poslali odbijenicu Trumpu: 'Ne možete koristiti naše baze za napad na Iran!'

Iako su baze važne za američke operacije, dugogodišnji sporazumi između dviju država propisuju da se mogu koristiti samo uz prethodnu suglasnost britanske vlade . London zasad ne daje odobrenje, navodno zbog zabrinutosti da bi preventivni napadi mogli biti u suprotnosti s međunarodnim pravom, navodi The Times.

Prema tim navodima, Bijela kuća priprema vojne planove za napad na Iran koji uključuju stratešku bazu Diego Garcia u Indijskom oceanu te zračnu bazu RAF Fairford u Gloucestershireu , gdje se nalazi američka flota teških bombardera u Europi.

Prema međunarodnim pravilima, država koja drugoj državi ustupi baze za napad može snositi odgovornost ako je bila svjesna da se radi o međunarodno protupravnom činu. Pravni stručnjaci ističu da Ujedinjeno Kraljevstvo dopušta uporabu sile isključivo u samoobrani, odnosno u slučaju stvarnog ili neposredno prijetećeg napada, dok su preventivni udari pravno upitni.

Trump povezao Chagos i vojnu suradnju

Nakon telefonskog razgovora sa Starmerom, Trump je na društvenoj mreži Truth Social poručio da bi, ako Iran ne pristane na dogovor, SAD mogao koristiti Diego Garciju i RAF Fairford za, kako je naveo, sprječavanje potencijalnog napada iranskog režima. Dodao je da bi takav napad mogao pogoditi i Veliku Britaniju.

Britanska vlada tvrdi da je sporazum o prijenosu otočja Chagos Mauricijusu, koji bi prema procjenama mogao stajati porezne obveznike oko 35 milijardi funti, nužan radi izbjegavanja dugotrajnih pravnih sporova i očuvanja sigurnosnih interesa.

No, prema pisanju The Timesa, visoki britanski dužnosnici privatno priznaju da provedba sporazuma nije moguća bez američkog odobrenja. Situaciju opisuju kao složenu, dok premijer Starmer pokušava uskladiti pravne obveze, međunarodne odnose i pritisak iz Washingtona.

Iako ministri u Londonu javno poručuju da ostaju pri dogovoru, Trumpovo protivljenje sporazumu pokazuje da će pitanje suvereniteta nad bazama na Chagosu biti usko povezano s američkim planovima na Bliskom istoku.