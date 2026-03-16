Aragči demantira: 'Posljednji kontakt s Witkoffom bio je prije nego što su nas napali'

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je u ponedjeljak da njegov posljednji kontakt s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom datira iz vremena prije početka rata između SAD-a i Izraela protiv Irana, čime je osporio medijske napise o nedavnoj obnovi izravne komunikacije
‘Moj posljednji kontakt s gospodinom Witkoffom bio je prije odluke njegova poslodavca da uništi diplomaciju još jednim nezakonitim vojnim napadom na Iran’, napisao je Aragči na društvenoj mreži X.
Dodao je da su tvrdnje o novim kontaktima usmjerene na zavaravanje javnosti i tržišta energenata.
‘Svaka suprotna tvrdnja čini se usmjerena isključivo na obmanjivanje trgovaca naftom i javnosti’, poručio je.
Portal Axios ranije je izvijestio da je komunikacijski kanal između Witkoffa i Aragčija ponovno aktiviran te da je iranski ministar navodno slao tekstualne poruke američkom izaslaniku. U izvješću su citirani američki dužnosnik i izvor upoznat sa situacijom.
S druge strane, portal Drop Site News objavio je da je upravo Witkoff slao poruke Aragčiju, dok su iranski dužnosnici tvrdili da ih iranski ministar ignorira.
Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su vojnu operaciju protiv Irana 28. veljače. U sukobu je poginulo više ljudi u Iranu, uključujući i vrhovnog vođu Alija Khameneija.
Iran je na napade odgovorio projektilima i bespilotnim letjelicama usmjerenima prema Izraelu i državama Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američke vojne baze. Sukob je doveo do rasta cijena nafte i uzdrmao svjetska tržišta.