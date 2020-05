Američki predsjednik Donald Trump je izjavio u nedjelju kako će cjepivo za koronavirus biti otkriveno do kraja ove godine. "Mislimo da ćemo imati cjepivo do kraja ove godine", rekao je Trump u izjavi za Fox News. "Liječnici će reći: ne smijete govoriti to. Ali ja kažem što mislim", dodao je

"Pritišćemo jako i brojne farmaceutske skupine su, mislim, jako blizu", dodao je. Na pitanje kakva bi bila njegova reakcija kada bi neka druga država otrila cjepivo prije SAD-a Trump je odgovorio da bi mu bilo svejedno. "Svejedno mi je. Samo želim imati cjepivo koje funkcionira". Prema Londonskoj školi za higijenu i tropsku medicinu trenutačno je diljem svijeta u tijeku stotinjak projekata kojima je cilj pronalaženje cijepiva za koronavirus, a provodi se i desetak kliničkih ispitivanja. Iskazujući volju za omogućavanjem nastavka aktivnosti u zemlji na oprezan način, ali "što je brže moguće", američki je predsjednik bio optimističan u pogledu ekonomskih izgleda.