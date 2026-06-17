Trump će ipak pomoći UNICEF-u i programu za hranu: Najavljeno preko milijardu dolara

Sredstva su namijenjena pomoći koja spašava živote u više od 40 zemalja, priopćio je u utorak američki State Department.

Više od 800 milijuna dolara namijenjeno je WFP-u, dok će UN-ova agencija za djecu UNICEF primiti više od 218 milijuna dolara, navodi se u izjavi.

Objava dolazi mjesec dana nakon što je SAD priopćio da će Ujedinjenim narodima osigurati 1,8 milijardi dolara. U prosincu je administracija predsjednika Donalda Trumpa najavila financiranje od 2 milijarde dolara.