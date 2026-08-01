VIŠE OZLIJEĐENIH

Eksplozija u restoranu u Moskvi: Troje ljudi poginulo

L. Š. / Hina

01.08.2026 u 22:17

Eksplozija u Moskvi
Eksplozija u Moskvi Izvor: Profimedia / Autor: Danil Aikin / TASS / Profimedia
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Troje je ljudi poginulo, a 15 ih je ozlijeđeno u subotu navečer u eksploziji blizu ljetne terase restorana u središtu Moskve, objavila je policija ruske prijestolnice

Eksplozija se dogodila oko 20 sati po lokalnom vremenu kod terase smještene u prizemlju jednog od sedam moskovskih nebodera iz Staljinova doba na Kudrinskom trgu, navela je policija. Ozlijeđeni su zadobili ozljede različite težine, dodala je. Istražitelji i hitne službe su na mjestu događaja.

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Ruska državna televizija sugerirala je da možda eksplodirala plinska boca. Ruska državna novinska agencija RIA objavila je video naoružanih policajaca na licu mjesta, koje je bilo zatvoreno za javnost.

Portal Baza, koji ima dobre kontakte s policijom, naveo je da se eksplozija dogodila u luksuznom talijanskom restoranu Balzi Rossi. Na web stranici restorana piše da u subotu navečer zatvoren za javnost jer se u njemu održava privatni događaj.

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