Izrael zatražio uvid u sporazum SAD-a i Irana, Trump rekao 'ne može'

Mirovni sporazum koji su postigli Washington i Teheran Iranu bi trebao omogućiti trenutačni nastavak izvoza nafte , što se smatra jednim od najvećih američkih ustupaka u dosadašnjim pregovorima. Ukidanje sankcija na prodaju iranske nafte trebalo bi stupiti na snagu nakon potpisivanja sporazuma , koje se očekuje krajem tjedna, čime bi iransko gospodarstvo dobilo značajan poticaj.

Izraelska televizija i24 News taj je potez opisala kao ‘ izniman i vrlo neuobičajen razvoj događaja među bliskim saveznicima kada je riječ o pitanju od ključne važnosti za nacionalnu sigurnost’.

Kako prenosi Independent , pristup dokumentu uskraćen je zbog bojazni američkog predsjednika da bi izraelski premijer Benjamin Netanyahu mogao otkriti njegov sadržaj prije službene objave.

Trump prijeti 'paklom' ako režim pokuša razviti nuklearno oružje

Prema dostupnim informacijama, dogovor obuhvaća i ublažavanje ograničenja u sektorima bankarstva, prometa i osiguranja kako bi se olakšala prodaja iranske nafte. Trump je ranije u utorak upozorio da će se ‘na Iran sručiti pakao’ pokuša li režim razviti nuklearno oružje.

Govoreći novinarima na summitu skupine G7 u Francuskoj, američki predsjednik rekao je da nacrt sporazuma ‘vrlo jasno poručuje da Iran neće razvijati nuklearno oružje’. Američki potpredsjednik JD Vance izjavio je da bi Iran mogao ostvariti određene koristi ako bude poštovao preuzete obveze.

‘Iranu su na raspolaganju brojne pogodnosti ako bude surađivao. Ako prestane razvijati i podupirati terorizam te odustane od obnove svog nuklearnog programa, može ostvariti stvarne koristi’, rekao je Vance u razgovoru za Fox News.

Dodao je kako Teheran neće dobiti ništa ako ne ispuni te uvjete.

Izrael nastavio napade u Libanonu

U međuvremenu, izraelski napadi na jugu Libanona nastavljeni su unatoč Trumpovim kritikama upućenima Benjaminu Netanyahuu zbog vojnih operacija u toj zemlji. U napadima izraelskih dronova na tri vozila na jugu Libanona poginule su najmanje četiri osobe, dok je više njih ozlijeđeno.

Libanonska državna novinska agencija izvijestila je da su dvije osobe poginule u dvostrukom napadu na automobil u selu Majfadunu. Nakon prvog udara, drugi je uslijedio kada su se na mjestu događaja okupili građani i spasilačke službe.

U zasebnom napadu dronom na grad Šukin poginule su još dvije osobe.

Iako su sukobi između Izraela i Hezbolaha, koji ima potporu Irana, oslabjeli nakon objave privremenog mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana u ponedjeljak, nasilje nije u potpunosti prestalo.