Trovanje olovom u susjedstvu: Mještani sumnjaju tko je krivac

'Ja sam osobno dobio svoj nalaz. Potvrđeno je prisutstvo olova u krvi iznad granica. Kod mog kolege još više... Radi o zagađenju, kažu, ali mi ne možemo govoriti o zagađenju nego trovanju. Ovo je trovanje ljudi i, naravno, među nama vlada i zabrinutost', poručio je župnik župe sv. Mihovila Arkanđela u Varešu.

Među onima koji su dobili pozitivan nalaz je i fra Leon Pendić koji se javio za Dnevnik Nove TV .

Građani se pitaju čime se truju i pozivaju institucije da to i provjere. Tvrde da testiranja pokazuju da su kod nekih osoba zabilježene iznimno visoke koncentracije olova, u pojedinim slučajevima i nekoliko puta iznad referentnih vrijednosti. Tragovi olova pronađeni su i u krvi djece.

'Nema mjesta panici. U ovoj su situaciji nema trovanja olovom već se samo radi u povisenim vrijednostima u krvi', poručio je Alis Kozica, načelnik Službe za epidemiologiju i higijenu Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon alarmantnih navoda oglasile su se i Općina Vareš i Dom zdravlja. Pozivaju mještane i javnost da se oslanjaju na podatke nadležnih institucija. Dodaju i da je zbog razlike u mjernim jedinicama u javnosti došlo do konfuzije.

Mještani sumnjaju da je za sve kriv deponij rudnika jedne tvrtke, a dodatno ih brine što je prisutnost olova utvrđena ne samo kod stanovnika koji žive u neposrednoj blizini tog deponija, nego i kod onih koji žive dalje.