U tamponima je otkriveno 16 vrsti metala, uključujući otrovne olovo, arsen i kadmij

Evo što do sada znamo o proizvodnji tampona i nalazima ove studije.

Sve do kasnih 1990-ih, tijekom proizvodnje korišten je postupak kloriranog izbjeljivanja kako bi se uklonile sve nečistoće iz sirovina. To je također učinjeno kako bi žene lakše vidjele boju i količinu menstruacije.

Je li proizvodnja tampona regulirana?

Tamponi su strogo regulirani i klasificirani su kao medicinski uređaji u Ujedinjenom Kraljevstvu pod Regulatornom agencijom za lijekove i zdravstvene proizvode, u SAD-u pod Administracijom za hranu i lijekove te u Europskoj uniji prema Direktivi o općoj sigurnosti proizvoda.

Regulatorne smjernice razlikuju se, ali općenito, svaka agencija zahtijeva od tvrtki da razviju "dobru praksu" u vezi s proizvodnjom tampona i daju dovoljno informacija potrošaču da procijeni inherentni "rizik" proizvoda.

Što je nova studija o tamponima otkrila?

Sve u svemu, studija, koja nije imenovala robne marke i odnosila se samo na "generički A", "generički B" itd., pronašla je tragove ukupno 16 vrsta metala u tamponima, uključujući otrovne metale poput olova, arsena i kadmija.

Istraživali su se tamponi koji su se prodavali u New Yorku, Ateni i Londonu od 2022. do 2023. godine. U studiji je navedeno: “Općenito smo također odabrali proizvode s većom apsorpcijom kako bismo osigurali dovoljno materijala za višestruka ispitivanja. Kupovali smo tampone između rujna 2022. i ožujka 2023. u fizičkim trgovinama u SAD-u (New York City), Europskoj uniji (EU: Atena, Grčka) i Ujedinjenom Kraljevstvu (UK: London, Engleska) te od dva vodeća online trgovca.”

Nije moguće utvrditi jesu li tamponi opasni za žene

Studija je ispitivala 30 vrsta tampona 14 marki s različitim razinama upijanja. Iako je istraživanje otkrilo otrovne metale u tamponima, istraživači su jasno rekli da ne mogu utvrditi jesu li oni opasni za žene koje ih koriste. Pozvali su na daljnje studije kako bi se utvrdilo mogu li ti metali iscuriti iz tampona i apsorbirati se kroz vaginalno tkivo.

"Iako su toksični metali sveprisutni i izloženi smo niskim razinama u bilo kojem trenutku, naša studija jasno pokazuje da su metali također prisutni u menstrualnim proizvodima i da žene mogu biti izložene većem riziku od izloženosti korištenjem ovih proizvoda", rekao je koautor studije Kathrin Schilling, docentica na Sveučilištu Columbia Mailman School of Public Health u New Yorku.

Jesu li organski tamponi sigurniji?

Iznenađujuće, istraživači su otkrili da organski tamponi imaju više razine arsena nego neorganski tamponi. Istraživači su objasnili da bi arsen mogao biti sve više prisutan u organskim tamponima kao rezultat korištenja prirodnih gnojiva na poljima organskog pamuka.

Jesu li tamponi sigurni za korištenje?

Općenito, tamponi su sigurni za korištenje, prema zdravstvenim regulatornim agencijama, ali potrebna su daljnja istraživanja, rekli su istraživači. Potrebno je razjasniti kako su se određeni metali našli u tamponima i događa li se to tijekom procesa uzgoja materijala ili procesa proizvodnje.

"Stvarno se nadam da su proizvođači dužni testirati svoje proizvode na metale, posebno na otrovne metale", rekao je Shearston.

U drugoj studiji o tamponima iz 2022., Mamavation, stranica za nadzor potrošača koja provodi "istraživanja eko-wellness proizvoda za mame", poslala je 23 vrste tampona u certificirani laboratorij na ispitivanje na indikacije per- i polifluoroalkilnih tvari (PFAS).

PFAS se ponekad nazivaju "vječnim kemikalijama" od strane ekoloških aktivista i aktivista jer se ne biološki razgrađuju i mogu trajati tisućama godina. Neki PFAS se koriste u proizvodnji vodonepropusnih brtvila. Nalaze se u proizvodima koji se izrađuju od 1950-ih, uključujući kišobrane, neprianjajuće tave, medicinsku opremu, građevinske proizvode i druge predmete koji moraju biti vodootporni, otporni na masnoću, lijepljenje ili mrlje. Također se mogu naći u proizvodima za osobnu njegu, kao što su zubni konac, maskara, šminka i menstrualno donje rublje.

Američka agencija za zaštitu okoliša povezala je PFAS s nizom zdravstvenih problema koji mogu uključivati ​​smanjenu plodnost kod žena i muškaraca i visoki krvni tlak kod trudnica. Osim toga, povezuju se s većim rizikom od nekih vrsta raka, uključujući rak prostate, bubrega i testisa.

Studija Mamvation otkrila je da je 22 posto tampona imalo naznake PFAS-a, uključujući dva "organska" tampona. “Možda vam nećemo moći reći hoće li i koliko PFAS-a iscuriti u tijelo uslijed izlaganja u vagini. Ali znamo da je izloženost PFAS-u moguća na temelju nekih studija koje proučavaju dermalnu izloženost životinja. Dokazi biomonitoringa iz Centra za kontrolu bolesti (CDC) otkrili su PFAS kod većine Amerikanaca.”

Koje su najbolje alternative tamponima?

Mnoge žene diljem svijeta koriste menstrualne uloške koji se mogu staviti unutar donjeg rublja i ostati izvan tijela.

Za one koje žele koristiti unutarnju menstrualnu zaštitu, neki opstetričari i ginekolozi preporučuju menstrualnu čašicu ili disk umjesto tampona. Slično tamponima koji se stavljaju u vaginu, menstrualne čašice ili diskovi se savijaju i potom umeću. Tamponi se moraju baciti nakon upotrebe dok čašice i diskovi mogu biti jednokratni ili višekratni.

Također je moguće koristiti "menstrualne gaćice" koje ima visoku sposobnost upijanja.