Troskot: Ljudi se zbog migranata boje za svoju djecu

''Ljudi su zabrinuti, ne mogu prodati nekretninu, boje se za svoju djecu, boje se za žensku djecu, za vrijeme ljeta migranti vrše nuždu po njihovim vrtovima. To je njihov govor, ljudi su me zamolili da to kažem pred cijelom nacijom'', kazao je Troskot u Saboru tijekom slobodnih govora klubova zastupnika.

Usporedbe radi, Mostov zastupnik naveo je recentne poteze nekih zapadnoeuropskih zemalja glede migranata i tražitelja azila. Primjerice, Danska je uvela nultu stopu azila za one zemlje za koje je ocijenila da više nemaju problema s ratom, tvrdi Troskot, dok se u Njemačkoj predlaže zakon prema kojem će svi migranti morati raditi ako žele ostati. Slovenija i Italije poslale su vojsku na granice.