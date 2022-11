Tri mjeseca od smrti Vladimira Matijanića: 'Država ga je ubila iz nehaja'

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) održalo je u Splitu konferenciju za novinare na kojoj je najavilo daljnje korake koje će poduzeti s ciljem rasvjetljavanja okolnosti smrti kolege Vladimira Matijanića

Prvi je govorio Zovko . Rekao je da HND neće zaboraviti što se dogodilo. “Mi nećemo odustati od ove priče. Istjerat ćemo je do kraja. Ovo je borba za sve građane i građanke. Mi ćemo se pobrinuti da budemo za petama vlastodršcima koji se nehumano, bezobrazno ponašaju prema obitelji, kolegama, svima… Kako naći izliku za činjenicu i to fantomsko povjerenstvo se ide obračunavati s mrtvim čovjekom. Čovjekom čiju će smrt imati na savjesti”, rekao je.

Andrea Topić, partnerica Vladimira Matijanića, rekla je da zdravstveni sustav u Hrvatskoj ne postoji. “Sam odlazak Beroša neće znati ništa. Jer će Plenković staviti nekog drugog i sustav će ostati u rasulu. Za to sve je odgovoran Andrej Plenković i oni koji ga biraju”, rekla je. “Na presici su rekli da su se vodili medicinskom dokumentacijom, a onda su rekli da je ona imala propusta. To je kontradiktorno. Zato smo pokrenuli peticiju i potpise predali Plenkoviću”, rekla je Topić.

“Ja ne bih bio mirniji da je ova država Matijanića ubila s predumišljajem. Država Hrvatska ima u tome iskustva. Vlado nije ubijen s predumišljajem, ova država nije sposobna ni za to. Matijanić je ubijen iz nehaja. Tako se država odnosi prema svima i prema svemu. Ovo se može dogoditi svakome, dogodit će se nekome od nas. Zato je smrt Vladimira Matijanića, nije stvar u tome da je umro najbolji među nama, umro je građanin koji se zvao Vladimir Matijanić, sutra će to možda biti vaše ime. To je Republika Hrvatska”, rekao je Dežulović.

“Ovo nije slučajna država, ovo je nehajna država i s nehajem se odnosio prema Vladimiru Matijaniću”, rekao je Dežulović.

“Kao što covid ne bira žrtve, tako ih ne bira ni Republika Hrvatska”, dodao je.

“Mi smo u HND-u odlučni ići do kraja zbog svega ovoga. Ne želimo živjeti u državi u kojoj moramo imati vezu da bismo ostali živi”, rekla je Skender.