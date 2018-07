Treći dan akcije: U spilji su još četiri dječaka i trener, hoće li ih danas sve spasiti?

Spasioci u utorak nastavljaju s pripremama za treću operaciju spašavanja u kompleksu spilja u Tajlandu u kojoj su još ostala četiri dječaka i njihov nogometni trener.

Spasioci ističu kako im je potrebno 20 sati za obnovu zaliha kisika, a očekuje se da će iduća operacija krenuti u utorak poslijepodne po lokalnom vremenu, ako to dopuste meteorološke prilike.

No nisu htjeli otkriti hoće li u idućem pothvatu pokušati izvući svih petero preostalih, a dosadašnji plan bio je izvlačenje njih četvero.

"Ovisi o okolini. Ako nam pomogne bog kiše, mogli bi djelovati brzo. No ako to ne učini, to bi mogao biti izazov", zaključio je Narongsak.