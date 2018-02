Trakavica oko Povjerenstva za sukob interesa se nastavlja, odluka se odgađa za tjedan dana

Hrvatski sabor u ovaj petak ipak neće birati 'novo' Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, nego će to, po svoj prilici, učiniti idućeg petka, 16. veljače, a sadašnjem Povjerenstvu mandat istječe u nedjelju, 11. veljače

Predsjednik saborskog Odbora za izbor i imenovanje Ante Sanader sazvao je za sutra ujutro sjednicu Odbora na kojoj se treba utvrditi jedinstvena završna lista za izbor predsjednika i četiri člana Povjerenstva.

Odbor će tu listu poslati Saboru koji bi je, neslužbeno se doznaje, u dnevni red trebao uvrstiti u srijedu, raspraviti u četvrtak, a o samom Povjerenstvu glasovati u idući petak. To znači da to tijelo slijedeći tjedan neće 'postojati', jer zakon ne predviđa produženje mandata sadašnjem do izbora novog Povjerenstva.