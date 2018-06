Tragom dramatične priče o egzodusu liječnika, otišli smo u splitsku bolnicu - i nemalo se iznenadili

U splitsku bolnicu reporteri tportala navratili su tragom nevjerojatne vijesti da se 'na natječaj za raspisane liječničke specijalizacije ne javlja doslovno nitko', odnosno da ondje nitko ne želi raditi. Otišli smo s potpuno suprotnim dojmom: Specijalizacije, naravno, idu k'o blesave, a problem postoji jedino s dovođenjem liječnika specijalista, i to isključivo u deficitarnim strukama poput anesteziologa i radiologa. Njih ne nedostaje samo u Splitu i ne samo u Hrvatskoj, nego doslovno u cijeloj Europi

'U posljednje dvije godine u inozemstvo nam je otišao jedan jedini liječnik. Svi koji su ostali ne rade ništa manje od svojih kolega u drugim gradovima i državama, no očito im je poticajna činjenica da ovdje rade u instituciji koja je de facto na razini sveučilišne bolnice, da mnogi od njih imaju dodatne prihode od turizma i da je kvaliteta života u Splitu na vrhunskoj razini. Za svoju bolnicu oni su vezani, odgovorni su, a zbilja ni ne postoje razlozi za odlazak jer im je perspektiva ovdje sjajna', kazao nam je dr. Meštrović.

Dakako da splitskoj bolnici i dalje nedostaje kadra: u odnosu na druge ovakve ustanove u državi, ovdje radi najmanje liječnika i medicinskih sestara po glavi pacijenata i broju kreveta, a velik broj njih odrađuje ogroman broj prekovremenih sati - čak i više od zakonski dopuštenog - kako bi sustav normalno funkcionirao. Njoj gravitira preko milijun stanovnika Dalmacije i Hercegovine i višestruko više turista koji svake godine posjete ovo područje - no, s druge strane, ima splitski KBC i svoje prednosti.

Reporteri tportala potom su posjetili dva bolnička odjela, u kojima je deficit kadra danas najočitiji: anesteziologiju i radiologiju. Ondje padaju s nogu.

Imaju samo jedan 'magnet' star točno 11 godina

'Već godinama nastojimo ugurati dvije litre tekućine u bocu od litre, no teško ćemo ovako moći dalje. Osim pet radnih dana, u kojima se radi u dvije smjene, liječnici rade i subotama, imaju po četiri ili pet dežurstava mjesečno, a oko Nove godine u mirovinu je otišlo još sedam radiologa koji su bili zaposleni na pola radnog vremena', otkriva predstojnik ove klinike, dr. Krešimir Dolić.

'Trenutno se dobro planira i možemo biti sigurni da ćemo s novim specijalizantima doći u suficit, no to će se dogoditi tek negdje 2023. godine. Dotad, morat ćemo se nekako snaći, a zaista je problem to da specijalisti ove struke naprosto ne postoje na tržištu i da je kadrovski deficitaran čak i Dom zdravlja, što nam automatski povećava opseg posla', objašnjava dr. Dolić.