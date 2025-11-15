traje potraga

U Splitu nestao dječak: Policija moli za pomoć građana

15.11.2025 u 22:27

U Splitu nestao desetogodišnjak
U Splitu nestao desetogodišnjak
Policija traga za maloljetnim Mihaelom Žderić Josseauom, rođenim 2015. godine u Splitu

Mihael je hrvatski državljanin, živi u Splitu, a nestao je 15. studenog na području Krležine ulice u Splitu. Nestanak vodi PU splitsko-dalmatinska.

Dječak ima plavu kosu i plave oči te je slabije tjelesne građe. U trenutku nestanka na sebi je imao crvenu jaknu i plave hlače.

Ako posjedujete bilo kakve informacije o ovoj osobi, molimo da odmah obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete broj 192. Informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

