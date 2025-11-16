U Splitu izbila masovna tučnjava: Policija privela 20-ak osoba

Policajci su uspjeli uhvatiti jednu skupinu od 20-ak mlađih osoba koja im je pokušala pobjeći.

'Policijski službenici su oko 20:30 sati na igralištu osnovne škole na području Trstenika u Splitu uočili sukob skupine mlađih osoba koji je prekinut dolaskom policije na mjesto događaja. Dio sudionika ovog događaja se, kada su uočili policijske službenike, razbježao. Policijski službenici su na samom mjestu događaja, ali i u neposrednoj blizini, spriječili pokušaj bijega jedne grupe mlađih osoba (oko 20-ak osoba) koji su stavljeni pod nadzor policijskih službenika. U grupi zadržanih osoba prema prvim informacijama s terena nema ozlijeđenih osoba', kazali su iz policije.

'Svi će biti dovedeni u policijsku postaju gdje će biti pozvani i roditelji s obzirom da se radi o maloljetnim osobama. O događaju ćemo obavijestiti Hrvatski zavod za socijalni rad i provest će se kriminalističko istraživanje', dodaju.