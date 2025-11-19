Zagreb zbog Vjesnika od danas u još većem prometnom kaosu: Donose se teške odluke

Stotine vatrogasaca borile su se s požarom koji je dosezao više od 1000 Celzijevih stupnjeva, a grad i država uvode hitne mjere dok se čeka odluka o budućnosti teško oštećene zgrade

Požar koji je zahvatio Vjesnikov neboder u Zagrebu pretvorio je jedan od simbola grada u žarište velike krizne operacije, mobilizirajući vatrogasce, policiju, stručnjake za konstrukcijsku sigurnost i gradske službe. Dok su vatrogasci satima pokušavali obuzdati vatru koja se iznimno brzo širila i dosezala ekstremne temperature, građani su se suočili s blokiranim prometnim čvorištima i nesigurnošću zbog mogućeg urušavanja.

Stručne analize pokazale su ozbiljne protupožarne nedostatke u objektu, a grad i država uvode hitne mjere dok se čeka presudna odluka: može li se zgrada spasiti ili joj slijedi rušenje.

Noć požara: Neboder zahvaćen vatrom od prizemlja do krova Požar je izbio oko 23 sata i vrlo se brzo počeo širiti prema gornjim katovima i samom vrhu Vjesnikova nebodera. Vatrogasci su odmah stigli na teren, ali zbog načina na koji se vatra širila bilo je jasno da se radi o iznimno izazovnoj intervenciji. Plameni jezici izbili su na više mjesta, a krovište je bilo potpuno zahvaćeno. Rani jutarnji sati otkrili su razmjere štete: više katova potpuno je izgorjelo, a dim i žar su satima tinjali u unutrašnjosti konstrukcije. Iako nije bilo ozlijeđenih, oštećenja su bila takva da je mjesto događaja odmah postalo zona visokog rizika.

Evakuacija vatrogasaca i urušavanje konstrukcije Vatrogasne snage suočile su se s drastičnim uvjetima. Glavni zapovjednici izvijestili su da je temperatura u zgradi prelazila 1000 stupnjeva Celzija, a dijelovi konstrukcije počeli su se urušavati. U jednom trenutku vatrogasci su ostali odsječeni od izlaza i morali su se povlačiti alternativnim putem, uz izniman rizik. Zapovjednik Tomislav Resman izjavio je da je prvi put u više od trideset godina morao narediti povlačenje svojih ljudi iz zgrade. Opisao je unutrašnjost kao 'katastrofalno oštećenu': izgorjele zidove, savijene čelične grede i narušenu nosivu strukturu. Upravo ti prizori uvjetovali su odluku da se daljnje gašenje odvija isključivo izvana, uz nadzor dronova.

Hitan sastanak u Ministarstvu Već sljedećeg jutra sazvan je hitan sastanak u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Na njemu su sudjelovali inženjeri, vatrogasni zapovjednici i državni dužnosnici. Struka je iznijela zabrinjavajuće činjenice: protupožarna zaštita u zgradi nije bila adekvatna, što je omogućilo brže širenje vatre nego što bi se očekivalo u suvremenim objektima. Iako je zgrada starije konstrukcije, stručnjaci su istaknuli da su određeni elementi mogli biti ranije modernizirani, što bi donekle usporilo širenje požara. Ministar Branko Bačić izjavio je da je za sada prerano govoriti o rušenju, ali da se neće čekati dugo na stručnu odluku. Statika je vidljivo narušena, no konačna procjena o sudbini zgrade tek slijedi.

Grad Zagreb uvodi opsežnu regulaciju, očekujte gužve i zastoje Zbog lokacije nebodera na jednom od najvažnijih prometnih čvorišta u Zagrebu bilo je potrebno brzo reagirati. Grad je u kasnim večernjim satima donio novu, privremenu regulaciju prometa. Podvožnjak na Slavonskoj ispod Savske u potpunosti je zatvoren, istočni smjer Slavonske avenije ne funkcionira, a jedini prohodni pravac ostaje sjeverni kolnik prema zapadu. Zbog blizine zgrade uz Slavonsku aveniju sigurnosni perimetar obuhvaća južni kolnik i podvožnjak Slavonske avenije te je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom definirana privremena prometna regulacija, a ona će biti na snazi od utorka 18. studenog u 19 sati pa sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar.

Novi prometni režim Podvožnjak na Slavonskoj aveniji ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.

Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.

Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.

Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.

Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera. Zbog iznimnog značenja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba očekuju se veći poremećaji u široj prometnoj mreži. Rad semafora u širem obuhvatu bit će izmijenjen da bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici.

'U intenzivnom smo kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa. Građane molimo da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju ići osobnim automobilima molimo da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac', priopćili su iz Grada Zagreba. S obzirom na to da će ovakav režim potrajati danima, pa i tjednima, očekuje se ozbiljan prometni kolaps. Svi semafori u okolici bit će preprogramirani da bi se protok donekle stabilizirao, a na teren su upućene pojačane policijske i prometne službe. Građanima se dakle savjetuje korištenje javnog prijevoza, bicikla ili obilaznih ruta.

