POZNATI SUPARNici

Evo s kime BiH može igrati u baražu za Svjetsko prvenstvo

N.M.

18.11.2025 u 22:51

Slavlje igrača BiH
Slavlje igrača BiH Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
Bionic
Reading

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je doigravanje za Svjetsko prvenstvo nakon remija 1:1 protiv Austrije u Beču.

Zmajevi će na ždrijebu biti smješteni u treći pot, a već su poznati i mogući suparnici.

Kao momčad bez statusa nositelja, BiH u baražu može igrati protiv reprezentacija iz drugog pota: Walesa, Češke, Slovačke ili Poljske.

Ždrijeb doigravanja održat će se u četvrtak u Zürichu u 13 sati, uz izravan prijenos na službenoj stranici FIFA-e. Baraž se igra u formatu jedne utakmice u polufinalu i jedne u finalu, a zbog statusa nenositelja BiH bi polufinale igrala u gostima. O protivniku i domaćinstvu finala odlučivat će dodatni ždrijeb.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POZNATI SUPARNici

POZNATI SUPARNici

Evo s kime BiH može igrati u baražu za Svjetsko prvenstvo
SLOMLJENO SRCE

SLOMLJENO SRCE

Izbornik BiH neutješan nakon utakmice: Evo što je rekao
NEVJEROJATNO

NEVJEROJATNO

Pogledajte bizaran gol kojim je BiH ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo

najpopularnije

Još vijesti