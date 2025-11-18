Evo s kime BiH može igrati u baražu za Svjetsko prvenstvo

Zmajevi će na ždrijebu biti smješteni u treći pot, a već su poznati i mogući suparnici.

Kao momčad bez statusa nositelja, BiH u baražu može igrati protiv reprezentacija iz drugog pota: Walesa, Češke, Slovačke ili Poljske.

Ždrijeb doigravanja održat će se u četvrtak u Zürichu u 13 sati, uz izravan prijenos na službenoj stranici FIFA-e. Baraž se igra u formatu jedne utakmice u polufinalu i jedne u finalu, a zbog statusa nenositelja BiH bi polufinale igrala u gostima. O protivniku i domaćinstvu finala odlučivat će dodatni ždrijeb.