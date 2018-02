Predivna je njihova moć kada život visi o niti, jeziva kada je zloupotrijebe

Nikad nije ugodno kod liječnika. Vi se tamo svlačite i naguzujete, naginjete i protežete, zijevate i žmirkate, a on vas pipka i dirka, gladi i bocka, gura vam prste i instrumente u tjelesne otvore. Ne samo da pred liječnikom drhtimo goli, nego njegov strog pogled prolazi kroz naša masna, mlohava ili natečena tkiva i prodire pod kožu, u živce i mišiće. I još dublje, on čita naše moždane valove i sadržaj krvi, a iz pogleda na jetru, gušteraču ili srce saznaje naše najdublje tajne

Ortoped iz Dubrave koji je vrijeđao i ponižavao pacijente ne bi to mogao činiti da nad njima nije imao moć. I ne samo nad njima, nego i nad medicinskim sestrama koje su zlostavljanjima godinama svjedočile, pogleda uprta u pod. A kad bi se koji pacijent i požalio upravi, rekli bi mu: 'Je, znate, on vam je takav. Ali dobar je doktor.'

U jednom vicu mladi liječnik pita starijeg je li moguće specijalizirati samo mlade pacijentice. Ako se pacijente gleda kao na objekte, samo je pitanje dana kada će ih se početi gledati kao seksualne objekte – kao u gotovo dvadesetogodišnjoj zlostavljačkoj karijeri Larryja Nassara , liječnika američke ženske gimnastičke reprezentacije. On će zbog više od stotinu prijavljenih slučajeva napastovanja ostarjeti i umrijeti u zatvoru, a u propast je povukao i gimnastički savez koji je sve te godine žmirio na jedno ili oba oka. Ali kad je bio tako dobar doktor!

To, naravno, ne znači da se brojni liječnici i sestre ne odnose humano prema bolesnicima. Međutim čine to na vlastitu inicijativu, a ne zato što bi to sustav od njih zahtijevao.

Budući da su navikli zapovijedati, liječnici se lako prebacuju u politiku: Gabrić, Golem, Granić, Hebrang, Jovanović, Kostović, Kujundžić, Milinović, Ostojić, Pašalić, Petrov, Prgomet, Primorac, Reiner, Stanimirović, Varga, Vlahušić – mogao bi se napraviti pravi mali politički klinički bolnički centar.

Oni liječnici i bolničari pak koji nisu otišli u politiku ili inozemstvo muku muče kako da izliječe sve koji im dolaze. Hrvatska za zdravstvo izdvaja samo 7,4 posto BDP-a, što iznosi bijednih 1241 euro godišnje po stanovniku – ukratko, europsko dno. Ne samo da nema skupih lijekova za rijetke bolesti, nego se i na obične preglede čeka tjednima, mjesecima i godinama, a cijeli krajevi više uopće nemaju liječnika.

Poskupljenje participacije, ukidanje usluga obuhvaćenih temeljnim osiguranjem, liste čekanja, poticanje pacijenata da sami kupuju lijekove i higijenske potrepštine – sve su to znakovi da je sustav prenapregnut. Imućniji bolesnici okreću se privatnim ordinacijama, oni siromašniji suočeni su sa zatvaranjem bolnica i bijegom liječnika. Pacijenti se organiziraju preko interneta, na forumima i portalima razmjenjuju informacije o liječnicima ili izlaze u medije sa svojim pričama, zbog čega i možemo doznati za pogrešna liječenja, kao u slučaju Miroslava Maškarina, ili čak za slučajeve spolnog zlostavljanja, kao kod nastranog ortopeda.