'Moj je vojnik bio mučen živ, rezali su mu uši, klali ga. To su promatrale zarobljene žene iz Škabrnje'

U sklopu obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje, u utorak je obilježena 34. obljetnica stradanja Škabrnje uz poruku ministra pravosuđa Damira Habijana da "dok i posljednja nestala osoba ne bude pronađena, ne možemo biti mirni".

Habijan je izjavio kako je ovaj dan ispunjen tugom, ali i ponosom i nadom, podsjetivši da su na tom području počinjeni iznimno teški ratni zločini, koji i danas predstavljaju "sliku poraza čovječanstva" jer “niti jedna kazna ne može vratiti žrtve ni izbrisati strahotu koja se ovdje dogodila”. Naveo je kako je trenutno u Hrvatskoj u tijeku 69 postupaka za ratne zločine, sedam je novih pokrenuto ove godine, dok ih je 74 pravomoćno okončano. Upozorio je i na neriješeno pitanje 1740 nestalih osoba. "Dok i posljednju nestalu osobu ne pronađemo, ne može biti mira", poručio je. Napredak u procesuiranju ovisi o suradnji Srbije, za koju je ocijenio da nije na zadovoljavajućoj razini, te naglasio da Hrvatska ne smije odustati od traženja pravde za žrtve.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković poručio je kako ga posebno raduje velik broj mladih ljudi na obilježavanju, jer je upravo prijenos sjećanja na nove generacije smisao komemoracija. "Hrvatska danas, 34 godine nakon tragedije, gradi bolje, tolerantnije i sigurnije društvo", izjavio je Butković dodavši da stanovnici Škabrnje i dalje nose težak teret zbog neprocesuiranih zločina, ali vjeruje da pravosudne institucije rade sve kako bi se to promijenilo.

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić istaknuo je kako je obilježavanje istodobno tužan i ponosan trenutak, podsjetivši na demografske gubitke u Domovinskom ratu, uključujući pogibiju stotina djece i cijelih obitelji. Samo nas budućnost može spasiti Naglasio je pozitivne trendove u Škabrnji, gdje se stanovništvo vraća, gradi se novi vrtić, a kapaciteti su već nedostatni zbog povećanog interesa mladih obitelji.

"Već pet mjeseci zaredom imamo više rođenih nego lani, gotovo 800 djece više u prvih deset mjeseci", rekao je Šipić te poručio da se Hrvatska, uz komemoraciju žrtava, mora okrenuti budućnosti. Samo nas budućnost može spasiti, beskorisne teme i rasprave ne donose dobro, dodao je. Ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić istaknuo je da se napad na mjesto 1991. nije mogao spriječiti jer su, kako kaže, planovi za porobljavanje Hrvatske postojali godinama prije izbijanja sukoba. "Nije se moglo spriječiti da Ratko Mladić krene iz Knina. Oni su godinama prije toga kovali planove kako će porobiti ostatak tadašnje Jugoslavije, koju su smatrali velikom Srbijom. Hrvatski narod svoju sudbinu nije mogao izbjeći", rekao je. Kao najveće krivce naveo je tadašnje političke odluke o predaji oružja Teritorijalne obrane. "Slovenija je zadržala svoje oružje, a Račan i njegova klika predali su naše oružje da ga čuva JNA. Oni koji su im vjerovali snose odgovornost za ono što nam se dogodilo", dodao je.

Oko 20 vojnika je poginulo, a 40 do 50 ih je zarobljeno, rekao je i naglasio brutalnost zločina počinjenih nad braniteljima i civilima. "Ovdje, na mjestu na kojem sada stojimo, moj je vojnik bio mučen živ, rezali su mu uši, klali ga. To je promatralo dvadesetak žena iz Škabrnje koje su tada bile zarobljene. Naše vojnike mučki su ubijali, a žene su stavljali pred tenkove", rekao je.

