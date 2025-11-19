JOŠ UVIJEK GORI

Požar progutao 170 zgrada u Japanu, jedna osoba nestala: Ljudi pobjegli u skloništa

M.Č./Hina

19.11.2025 u 06:10

Požar u Japanu.
Izvor: EPA / Autor: JIJI PRESS
Bionic
Reading

Požar je zahvatio više od 170 zgrada u južnom japanskom obalnom gradu, gorio je preko noći i još uvijek nije u potpunosti ugašen, priopćila je u srijedu nacionalna vatrogasna agencija

Oko 175 stanovnika okruga Saganoseki u gradu Oita, oko 770 km jugozapadno od Tokija, pobjeglo je u sklonište za hitne slučajeve nakon što je požar izbio oko 17:40 sati (08:40 GMT) u utorak, priopćila je Agencija za upravljanje požarima i katastrofama.

Jedna osoba se još uvijek vodi kao nestala dok se uzrok požara istražuje, navodi se.

Lokalni mediji izvijestili su da se plamen proširio i na obližnje šumovite padine.

Japanski premijer Sanae Takaichi rekao je u objavi na X-u da je na zahtjev guvernera prefekture Oita poslan vojni helikopter za gašenje požara.

Požar u Japanu.
Požar u Japanu. Izvor: EPA / Autor: JIJI PRESS

JOŠ UVIJEK GORI

JOŠ UVIJEK GORI

