Požar progutao 170 zgrada u Japanu, jedna osoba nestala: Ljudi pobjegli u skloništa

Oko 175 stanovnika okruga Saganoseki u gradu Oita, oko 770 km jugozapadno od Tokija, pobjeglo je u sklonište za hitne slučajeve nakon što je požar izbio oko 17:40 sati (08:40 GMT) u utorak, priopćila je Agencija za upravljanje požarima i katastrofama.

Jedna osoba se još uvijek vodi kao nestala dok se uzrok požara istražuje, navodi se.

Lokalni mediji izvijestili su da se plamen proširio i na obližnje šumovite padine.

Japanski premijer Sanae Takaichi rekao je u objavi na X-u da je na zahtjev guvernera prefekture Oita poslan vojni helikopter za gašenje požara.