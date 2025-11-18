Ukrajina se pohvalila: Zadali smo veliki udarac Rusiji!

Ukrajina dosad nije javno govorila da je ciljeve u Rusiji gađala tim naprednim balističkim sustavima, iako je ograničenje za njihovo korištenje ukinula još Bidenova administracija prije godinu dana.

Kijev je rakete dobio 2023., ali ih je smio koristiti samo na teritoriju Ukrajine. Bivši američki predsjednik Joe Biden je to ograničenje ukinuo u studenom 2024., potez koji je kritizirao njegov nasljednik Donald Trump.