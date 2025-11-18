ako želi u eu

Njemački ministar stigao u Srbiju i upozorio Vučića: Srbija mora učiniti jednu bitnu stvar

I.J./Hina

18.11.2025 u 15:39

Johann Wadephul u Srbiji se sastao s Aleksandrom Vučićem
Johann Wadephul u Srbiji se sastao s Aleksandrom Vučićem
Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u utorak je pozvao Srbiju da uskladi svoju vanjsku i sigurnosnu politiku prema Rusiji s politikom Europske unije ako želi pristupiti bloku.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić pokušava balansirati između kandidature zemlje za pridruženjem Europskoj uniji i njezinih tradicionalnih veza s Rusijom i Kinom.

Srbija je ovisna o opskrbi plinom iz Rusije, a njezina jedina rafinerija nafte - NIS, koja je u ruskom vlasništvu, pod američkim je sankcijama zbog rata u Ukrajini.

"Ukrajina se bori za slobodu, ne samo za sebe, već za cijelu Europu", rekao je Wadephul nakon sastanka sa svojim srbijanskim kolegom Markom Đurićem.

Johann Wadephul u Srbiji s Markom Đurićem.
Johann Wadephul u Srbiji s Markom Đurićem.

"Potrebna nam je jasna predanost podršci svih država same Europske unije, kao i zemalja pristupnica."

Srbija mora dokazati da je "na jasnom putu prema Europskoj uniji", uključujući i usklađivanje s vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a prije nego što se pridruži bloku od 27 zemalja, rekao je.

VIDEO Koliko su visoki svjetski lideri? Od Vučića je viši samo jedan

Koliko su visoki svjetski lideri? Od Vučića je viši samo jedan Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/Profimedia/Cropix/Neven Bučević

Premda se Beograd odbio pridružiti sankcijama koje je Zapad uveo Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, osudio je politiku Moskve u Ujedinjenim narodima i na ostalim međunarodnim forumima.

tportal
