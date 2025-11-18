Njemački ministar stigao u Srbiju i upozorio Vučića: Srbija mora učiniti jednu bitnu stvar

Srbija je ovisna o opskrbi plinom iz Rusije, a njezina jedina rafinerija nafte - NIS , koja je u ruskom vlasništvu, pod američkim je sankcijama zbog rata u Ukrajini.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić pokušava balansirati između kandidature zemlje za pridruženjem Europskoj uniji i njezinih tradicionalnih veza s Rusijom i Kinom.

"Ukrajina se bori za slobodu, ne samo za sebe, već za cijelu Europu ", rekao je Wadephul nakon sastanka sa svojim srbijanskim kolegom Markom Đurićem.

"Potrebna nam je jasna predanost podršci svih država same Europske unije, kao i zemalja pristupnica."

Srbija mora dokazati da je "na jasnom putu prema Europskoj uniji", uključujući i usklađivanje s vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a prije nego što se pridruži bloku od 27 zemalja, rekao je.

