Sabor danas raspravlja o tri nova zakona

SDP i Možem o tvrde da se trima zakonima derogira uloga općina i gradova i da se predlažu bez podrške struke, a prstom upiru i u urbanu komasaciju, tvrdeći da se njome privatnim investitorima daje mogućnost da uređuju prostor.

Oporba na ta tri zakona gleda drugačije, tvrdi kako će pogodovati privatnim investitorima i krupnom kapitalu, a SDP traži da se prijedlozi zakona o prostornom uređenju i o gradnji povuku iz procedure i dorade sukladno primjedbama struke. Ta dva zakona SDP naziva „skandaloznima“ i izjednačava ih s „jugoslavenskom nacionalizacijom“.

"Ovaj paket zakona je reformski paket kojim će se uspostaviti moderan, potpuno digitaliziran i održiv sustav upravljanja prostornim uređenjem i gradnjom koji je usmjeren na očuvanje prostora, priuštivo stanovanje i energetsku samodostatnost Hrvatske", tumači resorni ministar Branko Bačić.

Novi zakoni o prostornom uređenju, graditeljstvu i o energetskoj učinkovitosti u zadrugarstvu reformski su i cilj im je spriječiti devastaciju prostora i suzbiti nezakonito građenje, ističe u prijedlogu zakona Vlada RH.

Ministar Bačić tvrdnje oporbe rezolutno odbacuje i proziva ju da manipulira. "Ako je netko bio izvrgnut napadima, osobito privatnih investitora, onda sam to ja", naglasio je Bačić i dodao: „napadalo me se, prozivalo da rušim projekte, nazivali su me raznim imenima, a mi samo štitimo javni interes".

O tri zakona, koja dolaze na prvo čitanje u Hrvatski sabor, zastupnici će raspravljati u srijedu, a u četvrtak će se baviti kadrovskim pitanjima.

Tko će naslijediti Jozić Ileković, tko će biti pravobraniteljica za djecu ?

Raspravljat će, naime, o kandidatima za predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, mjesto koje je upražnjeno od travnja kada je bivša predsjednica Aleksandra Jozić Ileković zatražila razrješenje zbog, rekla je, problema u radu tog tijela, posebno apostrofirajući da su neki članovi podrivali njegov rad.

Na listi koju mu je uputio Odbor za izbor i imenovanje, četvero je kandidata, Ines Pavlačić, vršiteljica dužnosti predsjednice Povjerenstva, Toni Domazet, Svetislav Drakulić i Sanja Ružman.

Novog predsjednika Sabor će izabrati natpolovičnom većinom.

Sabor čeka i rasprava o osam kandidatkinja za pravobraniteljicu za djecu; to su aktualna pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević, zatim Tatjana Holjevac, Marina Katinić Pleić, Tatjana Katkić Stanić, Marina Matković, Alma-Marija Rovis Brandić, Vanja Sljepčević Saftić i Edita Štok.

Njihova su imena na listi koju je utvrdio saborski Odbor za obitelj, mlade i sport i to nakon što je prethodno utvrdio listu s imenima triju kandidatkinja. Na zahtjev HDZ-a Odbor je održao novu sjednicu na kojoj je, bez oporbe, utvrdio listu s osam imena.

U HDZ-u tvrde da je sjednica morala biti ponovljena zbog proceduralne pogreške kod glasanja, a oporba uzvraća da je sve dogovoreno prije kada su iz Odbora prema Saboru upućena tri imena: Helence Pirnat Dragičević, Marine Katanić Pleić i Tatjane Katkić Stanić i kada je postalo jasno da HDZ želi 'progurati' neku četvrtu osobu za pravobraniteljicu.

Radni tjedan Sabor će zaključiti u petak kada će i glasovati o raspravljenim točkama.