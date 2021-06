Toplinski val trajat će dosta dugo, moguće temperature blizu 40 stupnjeva celzijusa. Liječnik objasnio što je najbolje piti osim vode

Prognostičarka HRT-a Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a rekla je večeras u HTV-ovom Dnevniku kako je toplinski val pred vratima te da će vrlo vjerojatno trajati barem do petka, s najvišim temperaturama iznad 35 stupnjeva, moguće čak i do 38

- Toplinski val je pred vratima - prvo će nastupiti na kopnu, već sutra u središnjoj Hrvatskoj, a onda od ponedjeljka i u cijeloj Hrvatskoj. Trajat će vrlo vjerojatno barem do petka, a moguće i do kraja drugog tjedna, rekla je Mikuš Jurković HRT-ovu Dnevniku.

Navela je kako će najviše temperature biti iznad 35 stupnjeva, moguće čak i do 38. To se ne odnosi samo na unutrašnjost Dalmacije, već se ta temperatura može pojaviti i u središnjoj, čak i istočnoj Hrvatskoj, i to već u utorak i srijedu, dodala je.