Ne izlazite iz kuće ako ne morate: Temperature idu od 35 do 39°C

V. B.

13.08.2025 u 06:55

Osvježenje od vrućine
Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL
Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) kaže da će danas biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće

Vjetar slab, samo lokalno i umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, poslijepodne uglavnom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 35, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 34 do 39 °C.

Zbog toplinskog vala sve sve subote izdano je crveno upozorenje za područje od Rijeke do Dubrovnika.

Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ.hr
Ljudi potražili osvježenje u moru od nesnosnih vrućina
Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL

