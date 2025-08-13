Ne izlazite iz kuće ako ne morate: Temperature idu od 35 do 39°C

Vjetar slab, samo lokalno i umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, poslijepodne uglavnom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 35, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 34 do 39 °C.

Zbog toplinskog vala sve sve subote izdano je crveno upozorenje za područje od Rijeke do Dubrovnika.