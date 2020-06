Tomašić: Stožer s HDZ-ovcima ne može odlučivati u ime svih nas

Ruža Tomašić, europarlamentarka i kandidatkinja na listi Domovinskog pokreta za X. izbornu jedinicu, u ponedjeljak je iz Splita poručila kako Nacionalni stožer civilne zaštite, sastavljen od HDZ-ovaca, ne može odlučivati u ime svih u državi

'Ljudi u Stožeru nisu Bogom dani, ima i drugih koji znaju, mogu i hoće. Trebali smo zajedno donositi neke odluke, pogotovo one koje se tiču svih nas. Moramo razmišljati o daljnjem životu. Ovo što se pomaže ljudima koji ne rade nije dovoljno', ocijenila je.

'Ti se ljudi obraćaju nama tražeći pomoć. Sve se moglo drugačije napraviti samo da se sjelo, a ne da se razmišljalo o prolasku na izborima', dodala je Tomašić.

Upitana za komentar napisa da Ustavni sud propituje odluke Stožera, odgovorila je da se zna kako je izabran taj Sud, a to je 'da su se HDZ i SDP dogovorili'. 'To je smokvin list', kratko je komentirala.

Novinare je zanimalo i što misli o Davorki Smoković, kandidatkinji na listi Domovinskog pokreta u VIII. izbornoj jedinici čija je kandidatura u medijima problematizirana jer je pravomoćno osuđena zbog pomaganja organiziranom kriminalu.

Pitali su ju i kako tumači da je kandidat Pokreta na listi u V. izbornoj jedinici, načelnik općine Vođinci Martin Kordić lani dobio kaznu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 5000 kuna jer si je, kako javlja Jutarnji list, kao načelnik dao u zakup u 2014., 2015. i 2016. javnu površinu za ugostiteljski obrt čiji je vlasnik.

Osim postupka za sprječavanje sukoba interesa Kordić je, po pisanju tog lista, prijavljen i za utaju poreza od strane svog bivšeg poslovnog partnera koji ga je prijavio i za krađu traktora, ali je ta prijava odbačena, no policija je od Kordića oduzela traktor i radni stroj'.

Tomašić je kazala kako se ograđuje od svih onih koji su osuđeni zbog kaznenih djela jer smatra da za to trebaju odgovarati, no i nastavila da druge stranke 'mobingiraju' spomenutog načelnika.

'Mislim da je puno manje napravio nego Bernardić kada je primio novac za školovanje i isto manje nego Plenković koji je s članovima stranke išao u Helsinki na račun poreznih obveznika', istaknula je.

Rekla je da će večeras gledati sučeljavanje čelnika HDZ-a i SDP-a Andreja Plenkovića i Davora Bernardića na RTL-u gdje očekuje "nadmetanje i politikanstvo", ističući kako ne treba zaboraviti da su 'i jedni i drugi bili na vlasti'.

Novinarima je izjavila i kako će izbori, s obzirom na epidemiološke mjere, biti interesantni jer su birači HDZ- a stariji ljudi, pa ju zanima kako će se u HDZ-u organizirati da ti birači izađu na izbore, a da se u isto vrijeme osjećaju sigurno.

'To nam još nisu rekli, a do izbora ima još pet, šest dana. Ne znam kada je najbolji termin za izbore, ali ako se već proglasio datum izbora, onda se mora napraviti sve da ti izbori budu regularni, pošteni i transparentni, kao i da se građani osjećaju sigurno', poručila je Tomašić.

Ako se ne budu osjećali sigurno, naglasila je, onda će HDZ i SDP sa stabilnim biračkim tijelom 'imati najviše rezultata', navodeći kako je Domovinskom pokretu za kampanju donirala 30 tisuća kuna.

Ante Raos, osoba s invaliditetom kao kandidat Domovinskog pokreta na listi za X. izbornu jedinicu, podsjetio je kako u RH živi 512 tisuća osoba s invaliditetom koji zaslužuju biti ravnopravni članovi zajednice.

Izbori nisu regularni jer većina izbornih mjesta nije prilagođena osobama s invaliditetom

Raos drži da predstojeći izbori definitivno nisu regularni jer većina izbornih mjesta nije prilagođena osobama s invaliditetom, a isto tako smatra kako je teško sve osobe s invaliditetom obići kod kuće.

'Naš je cilj osobe s invaliditetom kroz humani sustav integrirati u društvo gdje će ih se pitati što, kako i gdje. Osobe s invaliditetom nisu problem, oni su potencijal i prilika zajednice, kao što su to selo i mladi', istaknuo je.

Ako se to spoji u zajedništvo i dovede do situacija koje će otvoriti mnoga radna mjesta, ustvrdio je, doći ćemo do toga da osobe s invaliditetom nisu ovisni o državnom proračunu, nego sami stvaraju svoju ekonomsku slobodu.