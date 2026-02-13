[DOKUMENT] Tomašević zbog dočeka rukometaša ide na Ustavni sud

'Danas je Ustavni sud odgovorio na podnesak Mateja Mišića, predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, zašto nije samoinicijativno djelovao prema članku 104. Ustavnog zakona, no o ustavnoj tužbi će Ustavni sud morati odlučiti', navode u Gradu.

Vlada je intervenirala izvan svojih granica

Tekst prijedloga ustavne tužbe možete pročitati niže u tekstu, a u njezinom zaključku, objavljenom na stranicama Skupštine Grda, stoji kako je u konkretnom slučaj Vlada, 'postupajući u području komunalnih djelatnosti koje je prema Ustavu i zakonu u samoupravnom djelokrugu Grada Zagreba, organizirala i provela doček (rukometaša) na javnoj površini kojom upravlja Grad Zagreb, suprotno odluci gradonačelnika i Zaključku Gradske skupštine te bez podnošenja zahtjeva i ishođenja rješenja za korištenje javne površine i postavljanje pozornice i druge privremene infrastrukture na površini javne namjene'.

'Takvim postupanjem Vlada je intervenirala izvan granica svojih ustavnih ovlasti te je faktično onemogućila izvršavanje važećih akata tijela Grada Zagreba, a da pritom nije koristila ustavno predviđeni nadzor zakonitosti i ustavnosti kao jedini dopušteni oblik državne kontrole nad lokalnom samoupravom', stoji u prijedlogu ustavne tužbe.