[DOKUMENT] Tomašević zbog dočeka rukometaša ide na Ustavni sud

Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba, danas je u proceduru za sljedeću sjednicu Gradske skupštine, koja će se održati 24. veljače, poslao prijedlog suglasnosti za podnošenje ustavne tužbe radi zaštite ustavnog prava na lokalnu samoupravu, koju će gradonačelnik podnijeti Ustavnom sudu povodom postupanja Vlade oko dočeka rukometaša 2. veljače prioćeno je iz Grada
'Danas je Ustavni sud odgovorio na podnesak Mateja Mišića, predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, zašto nije samoinicijativno djelovao prema članku 104. Ustavnog zakona, no o ustavnoj tužbi će Ustavni sud morati odlučiti', navode u Gradu.
Vlada je intervenirala izvan svojih granica
Tekst prijedloga ustavne tužbe možete pročitati niže u tekstu, a u njezinom zaključku, objavljenom na stranicama Skupštine Grda, stoji kako je u konkretnom slučaj Vlada, 'postupajući u području komunalnih djelatnosti koje je prema Ustavu i zakonu u samoupravnom djelokrugu Grada Zagreba, organizirala i provela doček (rukometaša) na javnoj površini kojom upravlja Grad Zagreb, suprotno odluci gradonačelnika i Zaključku Gradske skupštine te bez podnošenja zahtjeva i ishođenja rješenja za korištenje javne površine i postavljanje pozornice i druge privremene infrastrukture na površini javne namjene'.
'Takvim postupanjem Vlada je intervenirala izvan granica svojih ustavnih ovlasti te je faktično onemogućila izvršavanje važećih akata tijela Grada Zagreba, a da pritom nije koristila ustavno predviđeni nadzor zakonitosti i ustavnosti kao jedini dopušteni oblik državne kontrole nad lokalnom samoupravom', stoji u prijedlogu ustavne tužbe.
Time je Vlada, kako navode, izvršila nedopuštenu supstituciju u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, narušila ustavno ograničenje državne vlasti pravom na lokalnu samoupravu i povrijedila vertikalni aspekt diobe vlasti iz članka 4. Ustava RH.
Taj članak Ustav u dva stavka govori da je u Republici Hrvatskoj državna vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu te da načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonom.
Grad Zagreb, slijedom toga, uz navođenje članaka Ustava za koje smatra da su povrijeđeni, u prijedlogu tužbe Ustavnome sudu predlaže da utvrdi da je osporavanim postupanjem Vlade RH 'povrijeđeno ustavno pravo Grada Zagreba na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu'.