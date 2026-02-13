Ustavni sud odbio Mišića oko dočeka rukometaša: Ne postoje pretpostavke za pokretanje postupka

Tvrdi da je tim zaključkom od 2. veljače Vlada RH zadirala u djelokrug Grada Zagreba, preuzimajući organizaciju javnog okupljanja bez suglasnosti odnosno dopuštenja grada, čime je prekršila samostalnost lokalne samouprave i načela diobe vlasti.

Mišić je 3. veljače od Ustavnog suda zatražio da se obrati javnosti priopćenjem u kojem bi iznio ustavnopravno stajalište o ograničavanju prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, što je, kako smatra, posljedica vladinog zaključka u vezi s organizacijom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije.

Ustavni sud objašnjava da postupke iz odredbi na koje se Mišić pozvao ne pokreće 'na zahtjev', nego isključivo po njihovoj vlastitoj ocjeni kada uoče ozbiljan, strukturalni, dugotrajan poremećaj u pravnom poretku.

'Sporove o navodnim povredama jamstava propisanih ustavom Ustavni sud prvenstveno rješava kroz svoje odluke donesene u okviru postupaka pokrenutih na temelju ustavnih tužbi nositelja Ustavom zajamčenih prava ili na temelju postupaka pokrenutih na osnovu zahtjeva, odnosno prijedloga za apstraktnu ocjenu ustavnosti i zakonitosti pravnih akata', pojašnjava Ustavni sud.

Što se tiče izdavanja priopćenja i upozorenja Ustavni sud navodi da im je ta ovlast dana, 'ali isključivo u okviru posebnih nadležnosti' nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora, državnih referenduma i izbornih sporova.

'Slijedom navedenog, Ustavni sud nije ocijenio da postoje pretpostavke za pokretanje postupka iz članka 104. Ustavnog zakona', zaključuje se u dopisu objavljenom na internetskoj stranici Ustavnog suda.