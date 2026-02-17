Hajdaš Dončić: 'Plenković je radikalni desničar. A Dabro? Iznenadilo bi me da ima pretplatu za HNK'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u razgovoru za RTL dotaknuo se najaktualnijih političkih tema – od nagađanja o mogućoj ulozi predsjednika Zorana Milanovića na parlamentarnim izborima do slučaja bivšeg ministra Josipa Dabre

Tijekom razgovora Hajdaš Dončić je više puta ponovio tezu da HDZ namjerno 'stvara buku' u javnom prostoru te želi destabilizirati zagrebačku vlast i zavaditi SDP i Možemo. 'Hrvatski medijski prostor prepun je buke i negativnih emocija. HDZ namjerno radi buku', rekao je u razgovoru za RTL, ustvrdivši i da se 'spina' temama poput navodnih različitih lista Zorana Milanovića. Na pitanje je li osobno razgovarao s Milanovićem i postoji li mogućnost da predsjednik složi vlastitu listu, Hajdaš Dončić nije dao izravan odgovor, poručivši tek da će reći 'sve u svoje vrijeme' i da zasad namjerno ostavlja 'tenzije neizvjesnima'. Umjesto toga, naglasak je stavio na SDP-ov program, koji je opisao kao 'stručan, znanstven i argumentiran', te poručio da je njegov cilj da taj sadržaj dođe do građana 'mirnom, racionalnom i argumentiranom raspravom'.

'I nećemo nasjedati na buku, na lonce i poklopce koje pušta HDZ jer se boji koalicije SDP-a', kazao je. Uskoro potpisivanje koalicije s Možemo Potvrdio je i da slijedi formaliziranje koalicije s platformom Možemo, ali bez navođenja roka. 'Uskoro će biti potpisana koalicija s Možemo', rekao je, dodajući da će se potpis dogoditi 'kada kolega Tomašević, kolegica Sandra Benčić i ja o tome odlučimo'. Na pitanje je li on sigurno kandidat za premijera, odgovorio je da je uobičajeno da predsjednik najveće oporbene stranke bude kandidat, ali je podsjetio i da se na izborima 'ne glasa za premijera', nego za liste.

