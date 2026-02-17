Hajdaš Dončić: 'Plenković je radikalni desničar. A Dabro? Iznenadilo bi me da ima pretplatu za HNK'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u razgovoru za RTL dotaknuo se najaktualnijih političkih tema – od nagađanja o mogućoj ulozi predsjednika Zorana Milanovića na parlamentarnim izborima do slučaja bivšeg ministra Josipa Dabre
Tijekom razgovora Hajdaš Dončić je više puta ponovio tezu da HDZ namjerno 'stvara buku' u javnom prostoru te želi destabilizirati zagrebačku vlast i zavaditi SDP i Možemo.
'Hrvatski medijski prostor prepun je buke i negativnih emocija. HDZ namjerno radi buku', rekao je u razgovoru za RTL, ustvrdivši i da se 'spina' temama poput navodnih različitih lista Zorana Milanovića.
Na pitanje je li osobno razgovarao s Milanovićem i postoji li mogućnost da predsjednik složi vlastitu listu, Hajdaš Dončić nije dao izravan odgovor, poručivši tek da će reći 'sve u svoje vrijeme' i da zasad namjerno ostavlja 'tenzije neizvjesnima'. Umjesto toga, naglasak je stavio na SDP-ov program, koji je opisao kao 'stručan, znanstven i argumentiran', te poručio da je njegov cilj da taj sadržaj dođe do građana 'mirnom, racionalnom i argumentiranom raspravom'.
'I nećemo nasjedati na buku, na lonce i poklopce koje pušta HDZ jer se boji koalicije SDP-a', kazao je.
Uskoro potpisivanje koalicije s Možemo
Potvrdio je i da slijedi formaliziranje koalicije s platformom Možemo, ali bez navođenja roka.
'Uskoro će biti potpisana koalicija s Možemo', rekao je, dodajući da će se potpis dogoditi 'kada kolega Tomašević, kolegica Sandra Benčić i ja o tome odlučimo'.
Na pitanje je li on sigurno kandidat za premijera, odgovorio je da je uobičajeno da predsjednik najveće oporbene stranke bude kandidat, ali je podsjetio i da se na izborima 'ne glasa za premijera', nego za liste.
'Andrej Plenković je radikalni desničar'
U dijelu razgovora posvećenom izboru predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda, Hajdaš Dončić je odbacio povezivanje ta dva procesa.
'SDP će predložiti tajno glasovanje, pa onda ako netko dobije većinu, taj će biti izabran u Ustavni sud. Dakle, mi ne kočimo nijedan proces. Mi smo otvoreni za glasanje. A s HDZ-om, toliko dugo dok ih vodi radikalni desničar zvan Andrej Plenković i toliko dugo dok krše Ustav, mi nećemo razgovarati', kazao je Hajdaš Dončić.
'Bio bi iznenađen da Dabro ima pretplatu za HNK'
Na kraju je komentirao i slučaj bivšeg ministra Josipa Dabre te izjavu njegova stranačkog šefa da neće biti sankcija zbog pjevanja pjesme kojom se veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića.
'Da se našalim. Ja bih bio iskreno iznenađen da je, recimo, Dabro uhvaćen da ima godišnju pretplatu za Hrvatsko narodno kazalište. To bi me iskreno iznenadilo. A ovo radikalno desno krilo HDZ-a me definitivno nije iznenadilo. Dakle, radikalno desno krilo HDZ-a, zvan Domovinski pokret, uz radikalnog desničara zvanog Andreja Plenkovića. I to je, nažalost, Hrvatska. Samo ću još jednom napomenuti da je gospodin Dabro bio i potpredsjednik Vlade radikalnog desničara Andreja Plenkovića', zaključio je šef SDP-a.