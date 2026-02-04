Tomašević odabrao čelnu osobu najvažnijeg gradskog projekta: Evo o kome je riječ

Ana Pavičić Kaselj izabrana je za novu direktoricu ZCGO-a na mandatno razdoblje od četiri godine, novu dužnost preuzet će 17. travnja, a vodit će jedan od najvažnijih strateških projekata Grada Zagreba - izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Resniku, priopćeno je u srijedu.

Također, ZCGO je zadužen i za razvoj centara za ponovnu uporabu te uspostavu reciklažnog dvorišta za građevni otpad.

Cilj ZCGO-a je da Grad Zagreb primjenjuje napredne tehnologije obrade otpada, jača kružno gospodarstvo, radi na edukaciji i uključivanju lokalnih zajednica, a sve s ciljem stvaranja održivog sustava, u skladu s nacionalnim i europskim ciljevima.