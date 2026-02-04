Tomašević odabrao čelnu osobu najvažnijeg gradskog projekta: Evo o kome je riječ

Skupština društva Zagrebački centar za gospodarenje otpadom (ZCGO), koju čine gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet, na javnom natječaju izabrala je Anu Pavičić Kaselj za novu direktoricu ZCGO-a, izvijestili su iz Ureda gradonačelnika
Ana Pavičić Kaselj izabrana je za novu direktoricu ZCGO-a na mandatno razdoblje od četiri godine, novu dužnost preuzet će 17. travnja, a vodit će jedan od najvažnijih strateških projekata Grada Zagreba - izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Resniku, priopćeno je u srijedu.
Također, ZCGO je zadužen i za razvoj centara za ponovnu uporabu te uspostavu reciklažnog dvorišta za građevni otpad.
Cilj ZCGO-a je da Grad Zagreb primjenjuje napredne tehnologije obrade otpada, jača kružno gospodarstvo, radi na edukaciji i uključivanju lokalnih zajednica, a sve s ciljem stvaranja održivog sustava, u skladu s nacionalnim i europskim ciljevima.
Ana Pavičić Kaselj od ožujka 2023. godine obnaša dužnost pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, na kojoj je pripremala realizaciju niza ključnih projekata Grada Zagreba, uključujući upravo projekt Centra za gospodarenje otpadom, koji je pred ishođenjem lokacijske dozvole, navodi se u priopćenju.
Bila je i pomoćnica ministra prostornoga uređenja i graditeljstva, a ukupno ima preko 20 godina radnog iskustva kao poduzetnica, znanstvena istraživačica i konzultantica na području zaštite okoliša, održivog razvoja, gospodarenja otpadom, klimatskih promjena, energetskih, regionalnih i lokalnih politika.
Magistra je ekonomije sa Sveučilišta u Osijeku te magistra europskih studija sa Sveučilišta u Hamburgu.