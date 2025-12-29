Točno je pet godina od razornog potresa u Petrinji. U samo nekoliko sekundi grad je gotovo nestao u dimu prašine

Pet godina je prošlo od razornog potresa jačine 6,2 po Richteru, koji je u 12,19 sati pogodio Petrinju i okolicu 29. prosinca 2020., odnijevši sedam života i nanijevši golemu štetu. U potresu je ozlijeđeno i više od 20 osoba. U samo nekoliko sekundi grad je gotovo nestao u dimu prašine i rušio se kao kula od karata.

