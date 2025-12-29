Točno je pet godina od razornog potresa u Petrinji. U samo nekoliko sekundi grad je gotovo nestao u dimu prašine

Potres magnitude 6,4 po Richteru pogodio je Baniju 29. prosinca 2020., a među najpogođenijima je bilo petrinjsko područje. Poginulo je sedam osoba, više od 20 ih je bilo ozlijeđeno, oštećeni su bezbrojni objekti, a tisuće građana ostalo je bez krova nad glavom. Obnova bi u cijelosti trebala biti gotova do kraja 2030.
Pet godina je prošlo od razornog potresa jačine 6,2 po Richteru, koji je u 12,19 sati pogodio Petrinju i okolicu 29. prosinca 2020., odnijevši sedam života i nanijevši golemu štetu. U potresu je ozlijeđeno i više od 20 osoba. U samo nekoliko sekundi grad je gotovo nestao u dimu prašine i rušio se kao kula od karata.
Prvi jači potres 28. prosinca
Bio je to drugi potres nakon što je Baniju 28. prosinca zatresao onaj magnitude 5,0 prema Richteru.
Petrinjski je potres za sobom ostavio tužne prizore razrušenih kuća, gospodarskih objekata i javnih zgrada u Petrinji, Sisku, Glini i okolnim mjestima. U Majskim Poljanama kod Gline poginulo je petero osoba, u Petrinji je smrtno stradala 13-godišnja Laura Cvijić, najmlađa žrtva potresa u Banovini. Među žrtvama je bila i žena koja je ozljedama zadobivenima u potresu podlegla u ožujku 2021.
Proces obnove u Sisačko-moslavačkoj županiji završit će 2030.
Uoči pete godišnjice potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, premijer Andrej Plenković obišao je nedavno obnovljene objekte i gradilišta u Sisku, Glini i Petrinji te najavio da će obnova obiteljskih stanova i kuća biti završena 2027., a proces obnove 2030.
Kako je prenijela Hina u obnovu tog područja dosad je uloženo 1,7 milijardi eura te je obnovljeno 15.000 stambenih jedinica, podsjetio je Plenković.
Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak rekao je kako je razorni potres prije pet godina bio katastrofa, ali i dobra prilika. “U ovih pet godina izgradili smo novu bolnicu u Sisku, obnovili cijeli zdravstveni sustav, izgradili 20 škola, obnovili 300 kilometara cesta i 15.000 domova, izgradili 59 novih višestambenih zgrada' rekao je župan, prenosi Hina. Plenković je izrazio zadovoljstvo viđenim u Sisku, Glini i Petrinji podsjetivši da je u obnovu zagrebačkog i petrinjskog područja do sada uloženo 4,23 milijarde eura, a Banovine 1,7 milijardi eura.
'Puno smo napravili, ali obnova još nije gotova jer se pokazala točnom izjava kako 10 sekundi potresa znači 10 godina obnove. Za nastavak procesa u državnom je proračunu za 2026. planirano više od milijardu eura. Do sredine 2027. godine bit će završena obnova kuća, a proces obnove će završiti 2030.', poručio je Plenković.
