Geolozi otkrili što je uzrokovalo potrese u Petrinji: Aktivirala se dva međusobno okomita sustava rasjeda, za deformacije terena krivi i rudnici

Prema preliminarnim geološkim analizama znanstvenika i stručnjaka Hrvatskoga geološkog instituta, potres koji je pogodio Petrinju i okolicu 28. prosinca 2020. aktivirao je sustav rasjeda u podzemlju šireg područja Siska, Petrinje i Gline

Zbog toga u gornjim dijelovima Zemljine kore, na kontaktu Dinarida i Panonskog bazena, dolazi do velikih naprezanja. Kad naprezanje dosegne kritičnu razinu, dolazi do (re)aktiviranja pojedinih rasjeda iz tog sustava, odnosno naglog pokretanja kilometarskih blokova kore dimenzija od nekoliko stotina do tisuća kubičnih kilometara, uslijed čega se oslobađa ogromna energija pa nastaju potresi.