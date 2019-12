Tko je to spremao puč? Rekonstruiramo dramatične događaje iz 2015. zbog kojih i danas frcaju iskre između Milanovića i Grabar Kitarović

Tijekom debate na RTL televiziji predsjednički kandidati Zoran Milanović i Kolinda Grabar Kitarović optuživali su jedno drugo za pokušaj puča vezan uz događaje oko formiranja Vlade 2015. godine

Aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović prva je optužila Milanovića za pokušaj puča.

'Kad ste se željeli zabarakadirati u Banske dvore, rekli ste da nećete prihvatiti Vladu, tada ste kršili Ustav, bilo je puno toga', kazala je Grabar Kitarović. Milanović je potom u emisiji RTL Duel u ponedjeljak odgovorio protunapadom da je to što je Grabar Kitarović izvela s Božom Petrovom tijekom konzultacija potkraj prosinca 2015. bio mali puč, operetni državni udar. 'Natjerali ste čak i Tomislava Karamarka da prihvati tipa koji ne zna hrvatski jezik. To je ponašanje koje se ne smije ponoviti. To je bilo nasilničko ponašanje s ciljem sprečavanja dolaska lijeve vlade i lakrdija u kojoj ste pogazili sve pravne norme', kazao je Milanović.